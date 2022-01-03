Lễ cúng 100 ngày cố ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ: Đông đủ bạn bè thân thiết đến dự, 1 món trên bàn thờ gây xúc động!

Gia đình của cố ca sĩ Phi Nhung đã làm lễ cúng 100 ngày cho người quá cố ở Mỹ.
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Hôm nay (ngày 3/12), tròn 100 ngày cố ca sĩ Phi Nhung đã vĩnh viễn rời xa cõi đời. Tại Mỹ, con gái ruột và người thân đã tổ chức lễ cúng trang trọng và ấm áp tại tịnh xá để cầu nguyện cho cố nghệ sĩ được ra đi thanh thản.
Tại lễ cúng, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đến chia buồn cùng gia đình cũng như thắp nén hương cho cố ca sĩ Phi Nhung. Là một trong những người thân thiết với gia đình Phi Nhung thuở sinh thời nên vợ cố nghệ sĩ Chí Tài, Trizzie Phương Trinh cũng có mặt để cùng lo chu toàn cho lễ thất.
Đáng chú ý, 1 người bạn của cố ca sĩ Bông Điên Điển gây xúc động khi đăng ảnh có 1 dĩa khoai lang đặt giữa bàn thờ, một món yêu thích không thể thiếu mỗi bữa cơm cúng cho nữ ca sĩ. Lúc sinh thời, Phi Nhung rất yêu thích khoai lang, thậm chí những ngày cuối đời nữ ca sĩ cũng mong muốn được ăn món này.