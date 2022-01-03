Lễ cúng 100 ngày cố ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ: Đông đủ bạn bè thân thiết đến dự, 1 món trên bàn thờ gây xúc động!

Hậu trường 03/01/2022 10:06

Gia đình của cố ca sĩ Phi Nhung đã làm lễ cúng 100 ngày cho người quá cố ở Mỹ.

Hôm nay (ngày 3/12), tròn 100 ngày cố ca sĩ Phi Nhung đã vĩnh viễn rời xa cõi đời. Tại Mỹ, con gái ruột và người thân đã tổ chức lễ cúng trang trọng và ấm áp tại tịnh xá để cầu nguyện cho cố nghệ sĩ được ra đi thanh thản.

Lễ cúng 100 ngày cố ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ: Đông đủ bạn bè thân thiết đến dự, 1 món trên bàn thờ gây xúc động! - Ảnh 1
Hình ảnh dĩa khoai to đặt giữa bàn thờ khiến nhiều người xúc động vì đây chính là món cố ca sĩ rất thích lúc sinh thời - Ảnh: FBNV

Tại lễ cúng, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đến chia buồn cùng gia đình cũng như thắp nén hương cho cố ca sĩ Phi Nhung. Là một trong những người thân thiết với gia đình Phi Nhung thuở sinh thời nên vợ cố nghệ sĩ Chí Tài, Trizzie Phương Trinh cũng có mặt để cùng lo chu toàn cho lễ thất.

Lễ cúng 100 ngày cố ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ: Đông đủ bạn bè thân thiết đến dự, 1 món trên bàn thờ gây xúc động! - Ảnh 2
Vợ cố NS Chí Tài cũng có mặt để chia buồn và động viên gia đình cố ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: FBNV
Lễ cúng 100 ngày cố ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ: Đông đủ bạn bè thân thiết đến dự, 1 món trên bàn thờ gây xúc động! - Ảnh 3
Trizzie Phương Trinh và Wendy Phạm túc trực tại lễ cúng 100 ngày của Phi Nhung ở Mỹ - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, 1 người bạn của cố ca sĩ Bông Điên Điển gây xúc động khi đăng ảnh có 1 dĩa khoai lang đặt giữa bàn thờ, một món yêu thích không thể thiếu mỗi bữa cơm cúng cho nữ ca sĩ. Lúc sinh thời, Phi Nhung rất yêu thích khoai lang, thậm chí những ngày cuối đời nữ ca sĩ cũng mong muốn được ăn món này.

Gần 100 ngày Phi Nhung qua đời, quản lý 'khẩn cầu' một điều, liên quan trực tiếp đến tâm nguyện của cố ca sĩ thuở sinh thời

Gần 100 ngày Phi Nhung qua đời, quản lý 'khẩn cầu' một điều, liên quan trực tiếp đến tâm nguyện của cố ca sĩ thuở sinh thời

Quản lý thân cận Diễm Phạm đã chia sẻ dòng trạng thái gây xúc động, về tâm nguyện thuở sinh thời của cố ca sĩ Phi Nhung liên quan trực tiếp đến đàn con nuôi.

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