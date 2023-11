Viết trên trang cá nhân, giọng ca sinh năm 1976 cho biết: "Lần đầu tiên xảy ra chuyện này nên mình kể cho cả nhà nghe. Mình biết lái xe hơi được 10 năm rồi, khi lái xe lúc nào mình cũng kỹ lưỡng tập trung cao độ ngó trước, ngó sau. Mấy hôm trước mình đi chơi xa, bây giờ hay thích những nơi Country side (Đồng quê) trên đường Free Way (Cao tốc ), đường vắng vẻ mình chạy tốc độ 70 miles tính tốc độ Việt Nam là 112km/h. Đang nghe nhạc thư giãn thì bất ngờ có 1 con Nai to phóng ra trước đầu xe.

Nhưng tự nhiên không hiểu sao cái dây an toàn không mở được nữa làm mình càng luống cuống hơn nữa. Tìm đủ mọi cách chui ra ngoài thì không thấy con Nai văng đi đâu rồi do trời khi đó tối lắm, mà đường cao tốc ven rừng thông thì không có đèn. Các xe cũng lần lượt chạy qua mình và bấm kèn tránh né, vì xe nào cũng chạy tốc độ cao.

Mình đứng đó lấy điện thoại mở đèn flash báo hiệu là xe minh bị tai nạn. Và trời bên này đã lạnh rồi và mình bắt đầu lạnh run, cũng may mình có áo khoác phòng hờ, lúc nào cũng để sẵn trong xe, mùa đông là mình hay chuẩn bị như vậy, loay hoay trong vòng 15 phút không biết phải làm gì trước, thì có 3 chiếc xe cảnh sát tới, thì ra là do người đi đường họ thấy và báo cảnh sát. Cảnh sát dừng xe có khoảng cách và tới gần mình xem như thế nào. Họ thấy chỉ có một chiếc xe của mình bị hư nặng thì họ đã biết mình bị cái gì rồi.

Biết ngoài trời là lạnh nên họ kêu mình vào xe ngồi, nhưng trước khi vào ngồi họ kiểm tra toàn thân của mình có mang vũ khí không, rồi mới cho vào ngồi và cung cấp thông tin. Sau đó, họ kêu xe tới cẩu xe đi ra về bãi để bảo hiểm kiểm tra xe hư và sửa chữa. Do đường xa nên cảnh sát chỉ chở mình đến hết cái quận của họ. Sau đó để mình ở cây xăng và chờ chị bạn tới đón. Cả đêm cũng không ngủ được vì mình cứ nhớ cái khoảnh khắc con Nai cứ phóng ra y như phim, cũng may là nhờ ơn trời, chiếc xe của mình không bị bay lên mấy vòng. Nhiều người hay nói là ai bị xui gì cũng là có lý do của nó, nhưng mà cho dù mình cẩn thận và tính trước cỡ nào thì cái xui nó cũng ập đến mình....".

Nam ca sĩ hoảng hốt sau sự việc, song hiện đã lấy lại được bình tĩnh

Sau khi xảy ra sự việc, nam ca sĩ đã nhanh chóng trấn an người hâm mộ và cho biết sức khỏe không bị ảnh hưởng. Giọng ca Kiếp Ve Sầu cũng tiết lộ lấy lại bình tĩnh và liên tục cập nhật tình hình để khán giả không lo lắng.