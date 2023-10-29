Đan Trường chúc mừng sinh nhật vợ cũ, chia sẻ ảnh gia đình bên nhau hạnh phúc

Mới đây, trên trang cá nhân Đan Trường đăng tải tấm hình cùng vợ cũ và quý tử kèm lời nhắn chúc mừng sinh nhật tới Thủy Tiên. Nam ca sĩ viết: "Happy birthday mother’s bé Mathis Thiên Từ". Hình ảnh gia đình cùng nhau đi chơi chụp những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu bên Thiên Từ.

Dưới bài đăng, nhiều khán giả cũng để lại nhiều bình luận chúc mừng Thủy Tiên như:

- Em chúc chị tuổi mới mạnh khỏe hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống.

- Hình ảnh ấm áp quá, chúc chị tuổi mới nhiều niềm vui.

Đối với cả Đan Trường và vợ cũ Thủy Tiên, con trai chính là điều quan trọng nhất, Thiên Từ thường xuyên được bố mẹ đưa đi chơi trung tâm thương mại. Gia đình luôn có mặt đầy đủ cùng nhau trong những ngày đặc biệt, sinh nhật mỗi thành viên trong gia đình đều có sự xuất hiện đầy đủ của 3 người.

Đối với cả Đan Trường và vợ cũ Thủy Tiên, con trai chính là điều quan trọng nhất. Ảnh: FBNV.

Nam ca sĩ muốn tạo cho quý tử một môi trường phát triển tốt nhất không bị vết thương khi bố mẹ chia tay thời điểm còn khá nhỏ. Thiên Từ bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ sớm nhưng Đan Trường từng chia sẻ rằng anh không ép con phải theo con đường ca hát mà để bé phát triển một cách tự nhiên.

Trong thời gian lưu diễn tại Mỹ, Đan Trường luôn ở bên cạnh con trai và vợ cũ. Anh cũng chia sẻ nhiều hình ảnh hạnh phúc khiến khán giả tiếc nuối khi cặp đôi này lại chọn chia tay trong khi tình cảm vẫn dành cho nhau.

Đan Trường sinh năm 1976, nổi tiếng với Kiếp ve sầu, Tình đơn phương và nhiều ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Anh từng bảy lần liên tiếp nhận giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" của Làn sóng xanh. Ca sĩ kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên - kém 10 tuổi - năm 2013 và định cư ở Mỹ. Năm 2017, Đan Trường đón con trai đầu lòng.

Năm 2021, ca sĩ Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên tuyên bố ly hôn sau 8 năm chung sống. Ảnh: Kenh14.

Năm 2021, ca sĩ Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên tuyên bố ly hôn sau 8 năm chung sống, khiến nhiều người bất ngờ và tiếc nuối. Sau khi "đường ai nấy đi", Thủy Tiên và con trai Mathis Thiên Từ sống tại Mỹ. Đan Trường và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ văn minh, thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện và dành nhiều sự quan tâm cho con trai.