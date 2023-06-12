Vợ cũ đi xem Đan Trường và quý tử biểu diễn, còn gọi nhau bằng một từ thân thương đáng ngưỡng mộ!

Động thái mới đây của Đan Trường và vợ cũ nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Đan Trường được ví là "hoàng tử thanh xuân" và là một trong những tên tuổi kỳ cựu của làng nhạc Việt. Với giọng hát giản dị, truyền cảm và ngoại hình điển trai, nam ca sĩ nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Năm 2013 giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, Đan Trường kết hôn với một cô gái người Mỹ gốc Việt - doanh nhân Thủy Tiên khiến bao cô gái tiếc nuối. Tuy nhiên sau 8 năm chung sống, cả hai bất ngờ công khai việc đường ai nấy đi vào tháng 7/2021.

Đan Trường kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên nhưng đã "đường ai nấy đi" vào năm 2021 Hậu ly hôn, cả 2 vẫn thường xuyên thoải mái hội ngộ vào những dịp đặc biệt của con trai. Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Thủy Tiên cũng đăng tải hình ảnh hội ngộ với chồng cũ. Cô khoe khoảnh khắc bên nam ca sĩ và chàng quý tử, kèm dòng trạng thái: "Điểm diễn đầu tiên của 2 cha con, Prague". Có thể thấy, cặp đôi dù đã ly hôn nhưng vẫn giữ 1 mối quan hệ vô cùng tốt đẹp, vợ cũ Đan Trường còn dùng từ ngữ thân thường để gọi nam ca sĩ và con trai "hai cha con" - 1 cách vô cùng thân thiết.

Bài đăng của doanh nhân Thủy Tiên trên trang cá nhân Đan Trường xuất hiện bảnh bao bên cạnh vợ cũ và nhóc tỳ Được biết, Đan Trường đang có chuyến lưu diễn tại thủ đô Cộng hòa Séc với con trai. Vợ cũ của nam ca sĩ cũng đến xem buổi biểu diễn và ghi lại khoảnh khắc đẹp của hai cha con trên sân khấu. Ngay dưới phần bình nhiều netizen dành lời khen cho mối quan hệ tốt đẹp của Đan Trường và vợ cũ dù hôn nhân không trọn vẹn. Cặp đôi vẫn hành xử với nhau 1 cách văn minh, đáng ngưỡng mộ. Một số bình luận của cư dân mạng Sau khi kết hôn, Thủy Tiên vẫn ở Mỹ để điều hành công ty tài chính do chính cô sáng lập vào cuối năm 2009. Trong khi đó, Đan Trường vẫn tất bật với các hoạt động giải trí trong nước. Cặp đôi cũng không ngần ngại xuất hiện chung khung hình với quý tử để con luôn nhận được sự yêu thương đủ đầy từ bố mẹ. Đan Trường vs vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết Trước khi ly hôn, vợ chồng Đan Trường - Thủy Tiên sở hữu nhiều tài sản có giá trị, đáng kể đến là căn biệt thự có diện tích hơn 4.000 m2 tại Mỹ, ước tính giá trị cơ ngơi lên đến triệu USD. Sau khi "đường ai nấy đi". Đan Trường chuyển tới sống cùng em gái ruột tại Dallas, Texas, Mỹ. Do Đan Trường thường xuyên phải vắng nhà, di chuyển liên tục giữa 2 đất nước nên Thiên Từ hiện đang sống cùng doanh nhân Thủy Tiên. Dẫu đã ly hôn nhưng Đan Trường và vợ cũ vẫn được ngưỡng mộ bởi cách hành xử văn mình dành cho nhau

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