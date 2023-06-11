Diễn viên Thanh Duy lần đầu tiết lộ bỏ quay khi nghe tin vợ sảy thai: 'Tôi choáng váng mặt mày, phải chạy xe về liền'

Thanh Duy cho biết việc vợ sảy thai chính là biến cố lớn nhất trong cuộc hôn nhân của anh và Kha Ly.

Sau hơn 1 thập kỉ bên nhau, Thanh Duy - Kha Ly luôn là 1 trong những cặp đôi hạnh phúc viên mãn của làng giải trí Việt. Liên tục xuất hiện trong các loạt phim được yêu thích, tên tuổi của cả hai ngày càng vững chắc trong lòng người hâm mộ. Được biết, cặp đôi lần đầu gặp gỡ nhau là do làm bạn diễn trong một vở kịch, nhờ ăn ý nên tiếp tục được mời tham dự các dự án nghệ thuật nhưng chỉ với vai trò là đồng nghiệp. Sau một thời gian dài gắn bó, Kha Ly và Thanh Duy công khai tình cảm. Thanh Duy và Kha Ly từng gặp phải sự phản đối từ người thân, bạn bè nhưng sau đó đã lấy lại thiện cảm nhờ tình yêu chân thành Mới đây, trong cuộc trò chuyện với MC Nguyên Khang tại The Khang Show, cặp đôi bất ngờ tiết lộ về hôn nhân tưởng như viên mãn nhưng cũng có lúc gặp biến cố lớn. Kha Ly tâm sự khi mới hẹn hò Thanh Duy, gia đình cô rất lo lắng vì nam diễn viên trẻ và đẹp trai. Trước đây, nữ diễn viên từng trải qua đau khổ trong tình yêu nên người thân không muốn cô một lần nữa chịu cảm giác thất vọng.

Thanh Duy - Kha Ly đã có những giây phút trải lòng tại The Khang Show Không chỉ vậy, Thanh Duy còn chia sẻ 1 tin "động trời", nam diễn viên kể, hồi năm 2022 khi anh đang đi quay ở Đà Lạt thì nghe tin bà xã bị sảy thai. "Tôi choáng váng mặt mày, không quay nổi, phải chạy xe về Sài Gòn liền", anh nhớ lại. Nghe đến đây, Kha Ly không nén được cảm xúc, bật khóc nức nở. Diễn viên 8X cho biết lúc mới gặp biến cố, cô đau lòng và suy sụp. Chuyện đã trôi qua 1 năm nên hiện tại tinh thần của cô đã ổn định. "Vợ chồng tôi khó có con, đã mong mỏi nhiều năm qua. Khi hay tin đậu thai, chúng tôi rất mừng nhưng rồi vẫn không giữ được, tôi rất hụt hẫng", cô nói. Dù rất khát con nhưng Thanh Duy khẳng định không tạo áp lực cho vợ. Nam diễn viên chỉ mong vợ được khỏe mạnh, hạnh phúc và cả hai đồng hành cùng nhau là được.

Kha Ly bật khóc khi nhớ lại biến cố sau khi kết hôn Có thể nói, sau nhiều biến cố trong tình yêu và cuộc sống hôn nhân, Thanh Duy và Kha Ly ở hiện tại vô cùng viên mãn bên nhau. Luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu và nghiêm túc với nghề, đó cũng chính là 1 trong những lý do khán giả ngày càng yêu thích cặp đôi này. Cũng tại chương trình, cặp đôi cũng có dịp hồi tưởng về khoảng thời gian mới yêu nhau đầy thú vị. Thanh Duy cho biết cả hai quen nhau khi đóng chung phim Cổng mặt trời. Lúc đó, Kha Ly đã là gương mặt triển vọng của làng giải trí còn Thanh Duy chỉ mới là sinh viên năm 2 của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Nhắc lại lần tỏ tình năm xưa, Kha Ly tiết lộ Thanh Duy đã mời cô đi uống nước rồi bất ngờ hôn lên má. Nữ diễn viên thú nhận đã dành tình cảm cho bạn diễn từ trước nên cô vui vẻ nhận lời. Thanh Duy và Kha Ly chính thức bước vào mối quan hệ hẹn hò vào năm 2013 Trải qua 3 năm hẹn hò, Thanh Duy cầu hôn Kha Ly tại Anh. Tuy nhiên, anh không kịp chuẩn bị nhẫn nên Kha Ly đã tháo chiếc nhẫn của cô ra để đưa bạn trai cầu hôn mình. Tháng 3/2016, cặp đôi tổ chức hôn lễ, chính thức về chung một nhà. Kha Ly cho biết vợ chồng cô lên kế hoạch có con từ lâu nhưng chưa được. Năm 2018, cô mắc u tuyến giáp, các bác sĩ khuyến cáo chưa nên mang thai vì trong quá trình điều trị phải tiêm nhiều kháng sinh. Sau ca phẫu thuật, đến nay, bệnh cô đã khỏi nhưng vẫn chưa có tin vui. Cô không nản lòng vì được khuyên người mắc bệnh này vẫn có thể có con, chỉ là duyên đến muộn hơn người bình thường. Những năm qua, cặp sao tận hưởng hạnh phúc dù tổ ấm chỉ có hai thành viên. Thanh Duy và Kha Ly vẫn tận hưởng hạnh phúc dù tổ ấm chỉ có hai thành viên

Kha Ly nghẹn ngào tiết lộ cô và ông xã Thanh Duy từng trải qua nỗi đau không kịp nhìn mặt mẹ chồng lần cuối vì dịch Covid-19 Mới đây, trong một chương trình, khi nghe nhân vật kể về hoàn cảnh chưa gặp được bố trước khi ông rời xa, Kha Ly bày tỏ sự đồng cảm vì từng trải qua nỗi đau tương tự.

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