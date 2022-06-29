Soi rõ vòng 2 của Kha Ly có dấu hiệu bất thường, phải chăng đang có 'tin vui' sau 6 năm về chung một nhà với Thanh Duy?

Bén duyên với nghệ thuật từ sớm, Kha Ly không chỉ ghi dấu ấn qua con đường ca hát mà còn hoạt động mạnh ở lĩnh vực diễn xuất. Năm 2016, người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi nữ diễn viên thông báo kết hôn cùng nam tài tử điển trai Thanh Duy. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi cũng nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Dù đã nhiều năm về chung một nhà nhưng tình cảm của cả 2 vẫn được ngưỡng mộ bởi son sắt như lúc ban đầu.

Sau 6 năm bên nhau, Kha Ly không khỏi mong chờ 'thiên thần nhỏ' sẽ đến với tổ ấm nhỏ của mình - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân, Kha Ly vừa chia sẻ loạt hình ảnh mới bên cạnh ông xã Thanh Duy thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Ngoài những khoảnh khắc tình tứ của đôi vợ chồng thì vòng 2 của Kha Ly mới là thứ khiến người hâm mộ chú ý hơn cả.