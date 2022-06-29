Soi rõ vòng 2 của Kha Ly có dấu hiệu bất thường, phải chăng đang có 'tin vui' sau 6 năm về chung một nhà với Thanh Duy?

Bà xã Thanh Duy liên tục diện váy thùng thình khiến dân tình không khỏi nghi ngờ.
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Bén duyên với nghệ thuật từ sớm, Kha Ly không chỉ ghi dấu ấn qua con đường ca hát mà còn hoạt động mạnh ở lĩnh vực diễn xuất. Năm 2016, người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi nữ diễn viên thông báo kết hôn cùng nam tài tử điển trai Thanh Duy. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi cũng nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Dù đã nhiều năm về chung một nhà nhưng tình cảm của cả 2 vẫn được ngưỡng mộ bởi son sắt như lúc ban đầu.
Mới đây, trên trang cá nhân, Kha Ly vừa chia sẻ loạt hình ảnh mới bên cạnh ông xã Thanh Duy thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Ngoài những khoảnh khắc tình tứ của đôi vợ chồng thì vòng 2 của Kha Ly mới là thứ khiến người hâm mộ chú ý hơn cả.
Nhìn vào hình ảnh, nhiều người cho rằng nữ diễn viên "Cổng Mặt Trời" dường như đang "phát tướng" và phần bụng có dấu hiệu to bất thường. Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn diện những bộ trang phục rộng rãi, thoải mái. Chính những điều này, nhiều đồn đoán cho rằng phải chăng cặp đôi đã có "tin vui" sau hơn 6 năm về chung một nhà.
Trước đó, Kha Ly chia sẻ khoảnh khắc đang nằm trong bệnh viện cũng từng khiến dân tình xôn xao. Tuy nhiên, sau đó, nữ diễn viên đã vội phủ nhận đồn đoán mang thai. Được biết, vợ chồng Thanh Duy - Kha Ly đã có kế hoạch có con trong thời gian sắp tới. Cô bộc bạch: "Tôi đã sẵn sàng để làm mẹ. Chưa bao giờ tôi muốn sinh con như lúc này. Nhìn những nghệ sĩ đồng trang lứa, bạn diễn cùng thời Cổng mặt trời như Tú Vi, Thúy Diễm, Ngọc Lan... cưng nựng, chơi đùa với con, tôi thèm lắm".