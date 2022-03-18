Kha Ly bất ngờ nhập viện, nghi vấn sinh con đầu lòng, sao Việt tràn vào "chúc mừng": Sự thật là gì?

Sau 6 năm kết hôn, hình ảnh và dòng trạng thái mới nhất của Kha Ly khiến nhiều người đặt nghi vấn cô đã có tin vui, tuy nhiên, nghe câu trả lời của chính chủ, nhiều người mới vỡ lẽ.

Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Kha Ly gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đang nằm giường bệnh, với dòng trạng thái hạnh phúc: "17/3 thật tuyệt vời". Hình ảnh và dòng trạng thái lấp lửng của nữ diễn viên khiến không ít người hâm mộ và cả dàn sao Việt nghi ngờ cô nàng sinh con đầu lòng cho ông xã Thanh Duy. Tuy nhiên, bên dưới bình luận, nữ diễn viên đã lên tiếng cho biết cô không hề sinh em bé. Trả lời bình luận của diễn viên Qúy Bình: "Có tin vui em nhỉ?", Kha Ly cho biết: "Dạ em chưa ạ". Bên cạnh đó, trả lời nhiều bình luận khác của đồng nghiệp, Kha Ly tiết lộ sức khỏe của cô đã dần ổn định, tuy nhiên nữ diễn viên không nói rõ vừa trải qua biến cố nào khiến phải nhập viện.

Kha Ly và Thanh Duy là một trong những cặp vợ chồng diễn viên nổi tiếng của showbiz Việt, cả hai chính thức về chung một nhà vào năm 2016. Đến nay, đã 6 năm chung sống, tuy nhiên, Kha Ly và Thanh Duy vẫn chưa đón con đầu lòng. Chia sẻ về vấn đề này, Kha Ly cho biết cô gặp vấn đề về sức khỏe. Cụ thể, nữ diễn viên tiết lộ cô bị bệnh u tuyến giáp khiến cô khó khăn trong việc mang thai. Bản thân nữ ca sĩ cũng thừa nhận, cô lo sợ không thể lo cho con khi sức khỏe bản thân chưa ổn định.

Năm 2018, Kha Ly và ông xã thường xuyên sang Mỹ, châu Âu biểu diễn nên kế hoạch phẫu thuật phải dời sang năm 2019. Việc cắt bỏ u tuyến giáp thành công vào đầu năm 2019 khiến người đẹp sinh năm 1985 mới dám sẵn sàng cho việc chào đón thêm thành viên cho gia đình mình. Thời gian gần đây Kha Ly thường xuyên có những chia sẻ úp mở về mong muốn có tin vui hoặc gia đình sẽ sớm có thêm người. Dường như nữ diễn viên và ông xã đã sẵn sàng cho kế hoạch chào đón con đầu lòng trong năm nay. Đến nay, dù chưa có con, cặp đôi vẫn luôn dành nhiều tình cảm ngọt ngào với nhau như những ngày mới yêu. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình không phải là điều đơn giản, song với Thanh Duy và Kha Ly đó là sự thấu hiểu, chia sẻ và cảm thông lẫn nhau.

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