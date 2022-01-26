Trước thềm năm mới, vợ chồng Kha Ly - Thanh Duy nhá hàng bộ ảnh nóng bỏng khiến fan mê đắm

Sau gần 6 năm về chung một nhà, đôi vợ chồng diễn viên Thanh Duy và Kha Ly vẫn mặn nồng như thuở mới yêu.

Trước thềm năm mới sắp đến, vợ chồng diễn viên Kha Ly - Thanh Duy vừa tung bộ ảnh "hot" khiến fan mê đắm. Nếu như trước đây, Kha Ly luôn hướng theo hình ảnh nữ tính, dịu dàng, còn Thanh Duy vốn quen thuộc bởi vẻ ngoài lịch lãm thì trong bộ ảnh mới, cả hai có màn "lột xác" khá táo bạo. Diễn viên Kha Ly chọn những thiết kế lệch vai, váy xẻ cao ở phần eo để lộ đôi chân dài tôn lên vóc dáng. Về phần ông xã Thanh Duy, anh cũng chọn thiết kế vest cách điệu, khoét ngực sâu. Chia sẻ về sự "lột xác" lần này, trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, đôi vợ chồng cho biết, muốn thoát khỏi khuôn khổ quen thuộc để làm mới mình.

Kha Ly chia sẻ: "Khi mà giới nghệ thuật xuất hiện nhiều nhân tố mới và thị hiếu của khán giả cũng có sự thay đổi theo thời gian thì nếu mình hài lòng với những gì đang có mà không cố gắng làm mới bản thân, thì đồng nghĩa với việc mình đang tự giết chết mình trong nghề". Kha Ly - Thanh Duy lột xác trong bộ ảnh mới - Ảnh: FBNv Thanh Duy cũng chia sẻ thêm, đây là lần hiếm hoi anh và vợ chụp ảnh gợi cảm. Khi thực hiện bộ ảnh này, cặp đôi cũng cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng vì sợ nếu không biết tiết chế sẽ thành phản cảm và ảnh hưởng đến những gì mà họ đã nỗ lực xây dựng suốt thời gian qua.

"May mắn là khi bộ ảnh được hoàn thành đều khiến tôi và bà xã cảm thấy hài lòng vì vừa truyền tải đúng tinh thần mình mong muốn, vừa gợi cảm ở mức độ vừa phải" - anh chia sẻ. Được biết, bộ ảnh được xem như cột mốc đánh dấu hành trình dài gắn bó giữa Kha Ly và Thanh Duy. Cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ vì sau 6 năm về chung một nhà vẫn mặn nồng như thuở mới yêu. Không chỉ đồng hành cùng nhau trong cuộc sống, họ còn là đôi bạn diễn ăn ý trong nhiều dự án phim. Với bộ ảnh mới, Kha Ly chọn những thiết kế váy lệch vai, xẻ cao lộ đôi chân dài. Ông xã cô cũng chọn thiết kế vest cách điệu - Ảnh: FBNV Chia sẻ thêm cuộc sống hôn nhân, Thanh Duy cho biết, anh thấy hạnh phúc vì tìm được một người bạn đời hiểu và thông cảm cho công việc của mình. Cảm nhận được tình yêu thương từ vợ, Thanh Duy càng ý thức hơn trách nhiệm của mình dành cho gia đình. "Tôi luôn cố gắng xây dựng niềm tin từ vợ. Đối với tôi, sự tin tưởng lẫn nhau là chiếc chìa khóa để đời sống hôn nhân được bền chặt" - anh nói. Khi được hỏi về kế hoạch có em bé, cả hai khẳng định không áp lực. "Trước đây chúng tôi cũng từng có dự định sinh con nhưng vì đam mê nghệ thuật nên phải gác lại. Bây giờ, cả hai nghĩ rằng chuyện con cái là duyên phận, trời cho thì mình đón nhận" - Thanh Duy nói.

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