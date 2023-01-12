Kha Ly nghẹn ngào tiết lộ cô và ông xã Thanh Duy từng trải qua nỗi đau không kịp nhìn mặt mẹ chồng lần cuối vì dịch Covid-19

Mới đây, trong một chương trình, khi nghe nhân vật kể về hoàn cảnh chưa gặp được bố trước khi ông rời xa, Kha Ly bày tỏ sự đồng cảm vì từng trải qua nỗi đau tương tự.

Mới đây, khi tham gia một chương trình truyền hình thực tế với vai trò khách mời, Kha Ly đã ‘lăn xả’ hết mình hoàn thành trò chơi thử thách để mang một số tiền giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Kha Ly đã ‘lăn xả’ hết mình để mang một số tiền giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Internet Được biết, những câu chuyện đầy nước mắt của các trẻ em là động lực để Kha Ly bất chấp khó khăn để hoàn thành mọi thử thách. Khi nghe bé Kim Quý kể về hoàn cảnh chưa gặp được bố trước khi ông rời xa, Kha Ly bày tỏ sự đồng cảm vì từng trải qua nỗi đau tương tự. Nữ diễn viên cho biết cô và ông xã Thanh Duy không kịp nhìn mặt mẹ chồng lần cuối. Bà đã ra đi đột ngột do nhiễm Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình dịch bệnh căng thẳng nên vợ chồng Kha Ly mắc kẹt ở quê nhà. Kha Ly bày tỏ sự đồng cảm với bé Kim Quý vì từng trải qua nỗi đau không kịp nhìn mặt mẹ chồng lần cuối vì dịch covid-19 - Ảnh minh họa: Internet Khi nhắc đến mẹ chồng, Kha Ly từng dành lời "có cánh" cho phụ huynh trên truyền thông. Cô cho biết suốt quá trình làm dâu, hai mẹ con may mắn khi không xảy ra mâu thuẫn hay phiền lòng nhau "Mình và mẹ chồng chưa bao giờ có mâu thuẫn. May mắn, Kha Ly có được mẹ chồng là người phụ nữ tốt, chân chất nên cuộc sống của tôi và mẹ chồng luôn hoà hợp".

Kha Ly cho biết suốt quá trình làm dâu, hai mẹ con may mắn khi không xảy ra mâu thuẫn hay phiền lòng nhau - Ảnh: Internet Chẳng những thế, con dâu cũng phải năn nỉ lắm mới được mẹ chồng cho rửa chén, cô kể: "Những ngày mình không đi làm thì đều qua nhà mẹ chồng để ăn uống, rồi ngồi tâm sự chuyện này chuyện nọ. Thật sự mẹ chồng rất thương Ly, mẹ không cho Ly làm bất cứ chuyện gì trong nhà, năn nỉ lắm mới cho rửa chén. Ly tự nhận mình là người may mắn vì có được mẹ chồng thương mình". Ngày mẹ chồng mất, Kha Ly và ông xã Thanh Duy vô cùng đau buồn. Trên trang cá nhân, Trên trang cá nhân, Kha Ly cho hay: "Không còn má chồng nữa rồi, má hãy mang nụ cười thật tươi như thế này về với Chúa nha! Hôm nay má cũng được về với gia đình rồi, ấm áp rồi hé má. Chúng con sẽ luôn nhớ về má". Kha Ly tự nhận mình là người may mắn vì có được mẹ chồng thương mình - Ảnh: Internet Nam diễn viên Thanh Duy cũng nghẹn ngào đăng tải khung ảnh mẹ ruột lúc còn trẻ để bày tỏ nỗi lòng: "Nếu có kiếp sau con nguyện vẫn là con của ba má. Cuối cùng má cũng đã về với ba".

Phản ứng của nhà chồng Kha Ly khi chưa có 'cháu nối dõi tông đường' sau 6 năm kết hôn Dù cưới nhau đã 6 năm nhưng người đẹp và chồng vẫn giữ duy trì được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên, dù về chung nhà đã lâu nhưng cặp đôi vẫn chưa có con đầu lòng.

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