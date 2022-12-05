Kết hôn nhiều năm, vợ chồng Kha Ly khao khát có con đầu lòng: 'Chưa bao giờ tôi muốn sinh con như lúc này, tôi thèm lắm'

Hậu trường 05/12/2022 11:52

Từ đồng nghiệp thành bạn đời, Kha Ly và Thanh Duy vun đắp hạnh phúc bền chặt đáng ngưỡng mộ. Sau nhiều năm về chung một nhà, cặp đôi hiện đều mong ngóng có thiên thần nhỏ.

Thanh Duy và Kha Ly kết hôn năm 2016. Cả hai đều là cặp diễn viên truyền hình nổi tiếng. Những năm qua, Kha Ly hết lòng hỗ trợ, quản lý công việc diễn xuất của chồng. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn lấn sân sang kinh doanh online. Làm việc chăm chỉ giúp cặp đôi tích lũy khối tài sản khổng lồ.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật Thanh Duy, Kha Ly đã tặng chiếc xế hộp xịn sò. Bên cạnh xe sang, nhà lầu vợ chồng Kha Ly cũng không thiếu. Cặp đôi mua đất, xây dựng căn nhà 5 tầng hoành tráng tại quận 4, TP.HCM. Cơ ngơi được thiết kế vô cùng rộng rãi, nội thất tiện nghi có giá trị khoảng 7 tỷ đồng.

 

Chưa dừng lại ở đó, Kha Ly từng chia sẻ hình ảnh căn nhà khang trang mới sửa sang lại. Nữ diễn viên Cổng mặt trời cho biết cơ ngơi này có diện tích 3,2m x 28m. Do không có nhu cầu sử dụng nên vợ chồng cô muốn cho thuê lại căn nhà này.

 

Kết hôn nhiều năm, vợ chồng Kha Ly khao khát có con đầu lòng: 'Chưa bao giờ tôi muốn sinh con như lúc này, tôi thèm lắm' - Ảnh 1
Cặp đôi mua đất, xây dựng căn nhà 5 tầng hoành tráng tại quận 4 - Ảnh: FBNV
Kết hôn nhiều năm, vợ chồng Kha Ly khao khát có con đầu lòng: 'Chưa bao giờ tôi muốn sinh con như lúc này, tôi thèm lắm' - Ảnh 2
Cặp sao khoe xế hộp khoảng 1,5 tỷ với khán giả - Ảnh: FBNV

Thành công trong công việc, nhưng vợ chồng Kha Ly kết hôn nhiều năm nhưng chưa có con. Nữ diễn viên cổng mặt trời từng tâm sự đã sẵn sàng làm mẹ. Dù từng lo lắng nhưng giờ đây vợ chồng cô đều hiểu con cái là trời cho, giữ tinh thần thoải mái, bình tĩnh.

"Tôi đã sẵn sàng để làm mẹ. Chưa bao giờ tôi muốn sinh con như lúc này. Nhìn những nghệ sĩ đồng trang lứa, bạn diễn cùng thời Cổng mặt trời như Tú Vi, Thúy Diễm, Ngọc Lan cưng nựng, chơi đùa với con, tôi thèm lắm" - cô bộc bạch.

 

Về phía Thanh Duy, nam diễn viên chia sẻ thêm: “Trước đây chúng tôi cũng từng có dự định sinh con nhưng vì đam mê nghệ thuật nên phải gác lại. Bây giờ, cả hai nghĩ rằng chuyện con cái là duyên phận, trời cho thì mình đón nhận".

Kết hôn nhiều năm, vợ chồng Kha Ly khao khát có con đầu lòng: 'Chưa bao giờ tôi muốn sinh con như lúc này, tôi thèm lắm' - Ảnh 3
Vợ chồng Kha Ly hiện chỉ mong có con đầu lòng - Ảnh: FBNV

Kha Ly và Thanh Duy xây dựng tổ ấm hạnh phúc, sự nghiệp ổn định và khối tài sản khủng. Do đó, nhiều người mong rằng tâm nguyện có con của cặp đôi sẽ sớm thành để gia đình càng thêm viên mãn.

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Từ khóa:   Kha Ly Thanh Duy sao Việt Kha Ly và Thanh Duy

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