Nghệ sĩ Thiên Kim cô đơn tuổi xế chiều trong viện dưỡng lão, tiết lộ tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại'

Hậu trường 05/12/2022 09:49

Ở tuổi xế chiều, ít ai biết được cuộc đời của nghệ sĩ Thiên Kim đã phải trải qua nhiều biến cố và hi sinh.

Mới đây, NSND Bạch Tuyết đã đến viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Thiên Kim. Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Thiên Kim phải cô đơn không con cháu chăm sóc, một mình ở viện dưỡng lão. Dù biết sức khỏe bản thân không tốt nhưng nữ nghệ sĩ luôn trấn an mọi người khi đến thăm bà.

Nữ nghệ sĩ thăm hỏi sức khỏe Thiên Kim và biết được sức khỏe hiện tại của bà không được tốt. Chân không đi lại được, chỉ ngồi xe lăn để di chuyển. Bà chia sẻ: “Chân giờ không đi được rồi, giờ cô ngồi xe lăn thôi, cái chân không có té chỉ là giờ không đi được nữa”.

Thêm vào đó, nhiều đêm không ngủ được, kèm theo ăn ít nên sức khỏe của bà khá yếu. Bà chỉ tâm sự được với nghệ sĩ Bạch Tuyết trong thời gian ngắn.

 

Nghệ sĩ Thiên Kim cô đơn tuổi xế chiều trong viện dưỡng lão, tiết lộ tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại' - Ảnh 1Nghệ sĩ Thiên Kim cô đơn tuổi xế chiều trong viện dưỡng lão, tiết lộ tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại' - Ảnh 2
NSND Bạch Tuyết đã đến viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Thiên Kim - Ảnh: Chụp màn hình 

Trước khi bước chân vào con đường sân khấu, bà đã lấy chồng năm 19 tuổi. Một năm sau, bà sinh con đầu lòng rồi chồng bà cũng qua đời sau đó. Bà ngậm đắng nuốt cay đi thêm bước nữa nhưng lần này hạnh phúc không mỉm cười vì không được chồng yêu thương. Tưởng chừng ở tuổi xế chiều bà được con cháu chăm lo, phụng dưỡng nhưng thực tế bà phải một mình nuôi mẹ, chăm lo cho 5 con và 5 cháu.

 

Dù là một nữ tài tử sân khấu và điện ảnh lão thành nhưng bà vẫn không một ngày được sống thảnh thơi sung sướng. Nay tuổi xế chiều đành phải lui về nương nhờ viện dưỡng lão. Đây dường như là một đặc ân mà Tổ nghề dành cho bà. Bởi sau bao nhiêu năm hoạt động nghệ thuật bà luôn nhận được tình yêu thương của khán giả mộ điệu trên cả nước. Bà luôn là tấm gương sáng được nhiều thế hệ nghệ sĩ yêu mến học tập và noi gương.

Nghệ sĩ Thiên Kim cô đơn tuổi xế chiều trong viện dưỡng lão, tiết lộ tình trạng sức khỏe 'đáng lo ngại' - Ảnh 3
Cuộc đời của nghệ sĩ Thiên Kim đã phải trải qua nhiều biến cố và hi sinh - Ảnh: Internet

 

 

Cuộc đời nghệ sĩ Thiên Kim trải qua nhiều thăng trầm, dù có hoạt động ở bất kỳ vai trò nào, bà vẫn luôn chăm chỉ và làm tròn vai trò của mình. Dù cuộc đời có trái ngang nhưng Thiên Kim vẫn luôn giữ cho mình cái tâm sáng, ý chí và niềm tin đối với nghệ thuật. Đến nay dù đã về an hưởng tuổi già ở viện dưỡng lão hơn 20 năm nhưng hình ảnh người mẹ, người bà trên phim truyền hình vẫn luôn sống mãi trong lòng khán giả mộ điệu.

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