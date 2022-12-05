Phản ứng của ca sĩ Thanh Thảo khi bị bịa chuyện tố người phụ nữ khác giật chồng mình

Trên trang cá nhân mới đây nhất, ca sĩ Thanh Thảo có những chia sẻ dài về chuyện bị một người phụ nữ khác bịa đặt gây ảnh hưởng xấu đến mình.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo có chia sẻ dài về chuyện bị một người phụ nữ khác đơm đặt việc tố cô ta cướp chồng mình. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Hôm nay bà chị cho đọc tin nhắn của một ca sĩ nữ, tuổi đời lẫn tuổi nghề đều nhỏ hơn mình mà dám nhắn tin cho nhiều người với nội dung: “Bạn T.T. đang đồn em giựt chồng nó, chị đừng tin”... và xin số điện thoại của chồng mình để méc. Đọc xong hết cả hồn vì không nghĩ em nó mới học đến văn hoá lớp 3 như vậy. Bà chị thì sợ mình nổi trận lôi đình, điện thoại cho em nó để chửi cho một trận. Nhưng mình chỉ cười và trả lời rằng: “Nếu là em của ngày xưa thì không yên với em đâu nha, nhưng em bây giờ khác rồi chị ơi! Em rất tỉnh táo nên không bao giờ hạ thấp bản thân để đi cãi tay đôi hay điện thoại chất vấn một ai đó không xứng tầm với mình”.

Ca sĩ Thanh Thảo có chia sẻ dài về chuyện bị đơm đặt tố người khác giật chồng mình - Ảnh: FBNV Đồng thời, nữ ca sĩ khẳng định chồng của mình sẽ không bao giờ làm điều có lỗi với mình. Cô bộc bạch thêm: "Một điều quan trọng hơn cả đối với mình đó là sự tin tưởng, điều làm mình hãnh diện nhất về bạn đời hiện tại, đó không phải là sự thành đạt hay giàu có, mà là đạo đức và sự tử tế. Chả bao giờ mình tin anh ấy làm điều gì sai với mình. Nếu có sai thì là chính mình, nhiều lần đỏng đảnh, gây gỗ nhau là nghĩ ngay rằng: “Không có anh, tôi cũng có người khác”. Rồi hối hận khi nhận ra rằng, chả có người khác nào yêu mình hơn anh ấy và tốt hơn anh ấy nên ngày càng biết cách gìn giữ gia đình, không còn mâu thuẫn và tranh cãi gay gắt, thay vào đó là hạnh phúc và vui vẻ với nhau như bây giờ. Nên chẳng có tí mảy may nào nghĩ đến chuyện ai đó đang “giật chồng” mình cả. Tiếng Việt “giật” là giành lấy, là sự chiếm đoạt để có trong tay, nên chả bao giờ hạ thấp người đàn ông của mình bằng cách nghi ngờ ai đó có thể “giật” được cả. Người phụ nữ bản lĩnh, đó là phải biết bỏ ngoài tai những tin đồn thất thiệt đang tìm cách chia rẽ hạnh phúc của mình", nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Tổ ấm hạnh phúc của Thanh Thảo bên chồng Việt kiều - Ảnh: FBNV Ngoài ra, Thanh Thảo cũng tiết lộ về phản ứng của hiện tại khác xa ngày xưa. "Hồi trẻ cũng nóng tính lắm, mấy cái vụ bịa đặt này nhất định phải làm cho ra lẽ. Bây giờ trưởng thành rồi, chỉ lên Facebook la làng vậy rồi thôi đó chứ, không có nói gì hết đó" Ngây sau đó, câu chuyện của nữ ca sĩ đã nhận được nhiều sự quan tâm. Mọi người dành lời khen cho cách phản ứng khôn ngoan của nữ ca sĩ khi bị bịa đặt gây ảnh hưởng xấu đến mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-cua-ca-si-thanh-thao-khi-bi-bia-chuyen-to-nguoi-phu-nu-khac-giat-chong-minh-531631.html