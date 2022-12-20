Phản ứng của nhà chồng Kha Ly khi chưa có 'cháu nối dõi tông đường' sau 6 năm kết hôn

Kha Ly và Thanh Duy là cặp đôi diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình. Dù đã "về chung một nhà" trong 6 năm nhưng cả hai vẫn giữ duy trì được cuộc hôn nhân hạnh phúc, song cặp đôi vẫn chưa có con đầu lòng.

Về nguyên nhân chưa có con trong thời gian khá lâu, Kha Ly chia sẻ rằng bản thân từng có khoảng thời gian mắc bệnh tuyến giáp nên ít nhiều ảnh hưởng đến việc mang thai. Nữ diễn viên được bác sĩ khuyến cáo chưa nên mang thai vì trong quá trình điều trị phải tiêm nhiều kháng sinh. Kha Ly bộc bạch: "Sau ca phẫu thuật, đến nay, bệnh tôi đã khỏi nhưng tin vui còn chưa thấy. Tôi không nản lòng vì được khuyên người mắc bệnh này vẫn có thể có con, chỉ là cơ duyên đến muộn hơn người bình thường".

Cặp đôi đã sẵn sàng lên chức bố mẹ sau 6 năm kết hôn - Ảnh: FBNV

Chính vì vậy, khi nhìn đồng nghiệp bồng bế con cái trên tay, Kha Ly không giấu được cảm xúc nôn nóng muốn có con đầu lòng. Cô may mắn khi có được người chồng tâm lý, luôn bên cạnh động viên vợ: "Trong những năm qua, tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện có con, tuy nhiên anh Duy luôn động viên và mong tôi đừng áp lực quá nhiều. Anh Duy thường hay nói tôi, con cái là chuyện trời ban, nếu không có thì chúng tôi sống vậy cùng nhau cho đến già cũng được".

Ngoài ra, Kha Ly được hai bên gia đình yêu thương và không gây áp lực về việc phải có con nối dõi tông đường, nên nữ diễn viên bớt được một phần gánh nặng. Khi hàng xóm hỏi về việc đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa mang thai, mẹ ruột Kha Ly liền trả lời để an ủi con gái: "Có cháu nó nghịch phá thêm chứ được gì".

Cặp đôi chăm chỉ làm việc, dư dả tài chính lo cho tương lai - Ảnh: FBNV

Bên cạnh việc diễn xuất, vợ chồng Kha Ly và Thanh Duy còn tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh. Nhờ công việc thuận lợi nên hai vợ chồng có cuộc sống khá giả, sở hữu nhiều tài sản có giá trị. Hy vọng những nỗ lực của cặp đôi sẽ được đền đáp xứng đáng, sớm nhận được tin vui.