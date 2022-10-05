Hé lộ kế hoạch sinh con đầu lòng của Kha Ly và Thanh Duy sau 6 năm 'về chung một nhà'

Hậu trường 05/10/2022 14:19

Hơn nửa thập kỷ bên nhau, Kha Ly và Thanh Duy có cuộc sống hôn nhân êm đềm và hạnh phúc giữa làng giải trí Việt.

Thanh Duy và Kha Ly lần đầu gặp gặp nhau trong một lần đi diễn kịch chung. Sau một thời gian từ sự kết hợp ăn ý nhau trên sân khấu lẫn phim ảnh, cả hai mới chính thức nảy sinh tình cảm và bắt đầu mối quan hệ yêu đương cùng nhau. Tuy nhiên, Thanh Duy vì từng trải qua nhiều tin đồn tình cảm nên luôn được xem là một người đào hoa, chính vì vậy Kha Ly phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Do đó, cặp đôi không có được khoảng thời gian mấy êm đềm khi quyết định yêu nhau bởi sự phản đối từ người thân và bạn bè.

Cuối cùng, họ lại có với nhau một đám cưới cổ tích vào năm 2016 và một gia đình êm ấm suốt nhiều năm qua. Thanh Duy và Kha Ly chứng minh cho mọi người thấy sự lựa chọn của họ không phải là sai lầm. Đến nay, cặp đôi vẫn luôn dành nhiều tình cảm ngọt ngào với nhau như những ngày mới yêu.

Hé lộ kế hoạch sinh con đầu lòng của Kha Ly và Thanh Duy sau 6 năm 'về chung một nhà' - Ảnh 1
Hôn nhân viên mãn của Kha Ly và Thanh Duy sau 6 năm kết hôn - Ảnh: FBNV

Gần đây, cặp đôi mua nhà mới khang trang ở TP.HCM, đây là thành quả lao động chăm chỉ suốt thời gian qua của cả hai. Nữ diễn viên từng chia sẻ việc chưa thể sinh con do từng mắc bệnh tuyến giáp. Cả hai đã chuẩn bị sẵn tinh thần, sức khoẻ và tài chính để mong chờ nhóc tỳ đầu lòng ra đời. Tuy nhiên, con cái là "duyên trời" nên cả hai cũng không quá áp lực và lo lắng vì chưa có tin vui. 

 

Kha Ly cho biết: "Anh Duy là một người chồng rất tâm lý và chiều vợ. Mỗi khi đi làm xong là anh ấy liền về nhà với tôi. Thậm chí, khi đi diễn xa mấy chục km thì anh Duy vẫn lái xe về nhà để ngủ với vợ, hôm sau lại dậy sớm để xuống trường quay. Trong những năm qua, tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện có con, tuy nhiên anh Duy luôn động viên và mong tôi đừng áp lực quá nhiều. Anh Duy thường hay nói tôi, con cái là chuyện trời ban, nếu không có thì chúng tôi sống vậy cùng nhau cho đến già cũng được"

Về phía Thanh Duy, nam diễn viên bày tỏ: "Tôi được đào tạo trong môi trường nước ngoài từ bé nên suy nghĩ chuyện con cái rất thoáng. Nếu có duyên thì con sẽ đến với mình, càng mong chờ càng đặt áp lực thì chỉ khổ cho Kha Ly thôi. Tôi không quá nôn nóng khi thấy bạn bè lần lượt có thành viên mới"

Hé lộ kế hoạch sinh con đầu lòng của Kha Ly và Thanh Duy sau 6 năm 'về chung một nhà' - Ảnh 2
Cả hai đã chuẩn bị sẵn tinh thần, sức khoẻ và tài chính để mong chờ nhóc tỳ đầu lòng ra đời - Ảnh: FBNV

Hiện tại, cặp đôi thường xuyên lên kế hoạch đi du lịch khi có thời gian rảnh hoặc sắp xếp thời gian về quê thăm gia đình. Thanh Duy thường xuyên gọi điện thoại và nhắn tin cho Kha Ly mỗi ngày dù đi quay hay đi uống cà phê với bạn bè. Còn Kha Ly luôn tìm hiểu nhiều hơn những bí quyết nấu ăn ngon để thay đổi không khí gia đình.

Khi mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân, cả hai sẽ im lặng và chọn cho mình không gian riêng để suy nghĩ. Theo Kha Ly, người kết thúc xung đột luôn là Thanh Duy. Nhờ những bí quyết này mà dù hiện tại, cả hai chưa có con nhưng họ vẫn giữ được hạnh phúc gia đình bền chặt.

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Từ khóa:   Kha Ly Thanh Duy sao Việt

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