Shark Bình lần đầu lên tiếng về hành động đặt tay lên vòng 3 của Phương Oanh giữa nơi công cộng

Mới đây, Shark Bình lần đầu lên tiếng về hành động để tay lên vòng 3 của Phương Oanh trên trang cá nhân của mình.

Mối quan hệ của Shark Bình và Phương Oanh trở thành tâm điểm trên mạng xã hội từ cuối tháng 6, khi những bức ảnh tình tứ giữa hai người được lan truyền. Kể từ khi loạt ảnh này được lan truyền và nhận về không ít ý kiến tiêu cực, Shark Bình chưa từng lên tiếng nói gì về những hành động của bản thân thể hiện trong loạt ảnh. Mới đây, Shark Bình lần đầu tiên lên tiếng về hành động đặt tay lên vòng 3 của Phương Oanh ở sân bay. Cụ thể, trong một bài đăng trên trang cá nhân liên quan đến câu chuyện Startup khởi nghiệp công nghệ, Shark Bình bất ngờ nhận được một câu hỏi từ phía dân mạng: "Lúc này, Shark biết "đặt tay lên vòng 3" chưa?".

Với câu hỏi này từ phái cư dân mạng, Shark Bình thoải mái trả lời: "Ai sinh ra và lớn lên mà chả biết, chỉ là chưa bị quay chụp trộm quăng lên mạng mà thôi". Shark Bình lần đầu lên tiếng về loạt ảnh chạm vào vòng 3 của Phương Oanh ở sân bay - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, Phương Oanh cũng từng đáp trả căng đét về chi tiết "bàn tay hư" của Shark Bình. Cô thẳng thắn cho biết: "Làm gì có ai bình thường khi yêu. Lâu lắm mới có người yêu, chẳng may lỡ có thể hiện hơi sâu thì cũng vì bị yêu nhau quá thế thôi, làm gì căng? Diễn viên chứ có phải cục đá đâu. Chắc bạn chưa từng yêu và được yêu say đắm nên bạn không hiểu được đâu. Còn chúng tôi chưa cưới thì vi phạm pháp luật chỗ nào? Sai chỗ nào? Bạn biết luật thì chỉ hộ tôi cái sai với?".

Thông qua động thái này, có thể thấy rằng Phương Oanh không ngần ngại lên tiếng một cách đanh thép, thẳng thắn khi bị cư dân mạng "mỉa mai" chuyện tình cảm. Nữ diễn viên khẳng định bản thân luôn sống thật, là một người cá tính, tử tế, sông chưa bao giờ phải cúi đầu ai, cũng như chưa làm việc khuất tất. Shark Bình công khai hôn Phương Oanh trong sinh nhật ngày 23/9 vừa qua - Ảnh: Internet Hiện tại, Shark Bình khẳng định đang hẹn hò nữ diễn viên và đã ly thân với vợ hơn hai năm qua. Trái lại, doanh nhân Đào Lan Hương khẳng định cả hai chưa ra tòa, chưa ly hôn. Gần đây, tòa án triệu tập vợ chồng Shark Bình đến hòa giải chiều 29/9 nhưng cả hai chưa đạt thỏa thuận về việc phân chia tài sản.

Shark Bình hẹn hò công khai với Phương Oanh giữa lúc hòa giải bất thành với vợ Câu chuyện tình cảm của Phương Oanh và Shark Bình vẫn luôn thu hút sự quan tâm của công chúng và truyền thông.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/shark-binh-lan-dau-len-tieng-ve-hanh-dong-dat-tay-len-vong-3-cua-phuong-oanh-giua-noi-cong-cong-510214.html