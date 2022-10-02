Tin giải trí HOT nhất tuần: Vợ chồng Shark Bình hòa giải bất thành, sao Việt quặn lòng hướng về khúc ruột miền Trung

Theo nguồn tin từ báo Zing News, Shark Bình có biết trong buổi hòa giải diễn ra vào ngày 29/9, ông và vợ là bà Đào Lan Hương chưa thỏa thuận được vấn đề phân chia tài sản. Do đó, bà Hương đề nghị toà án cho thêm thời gian.

Ngày 28/9, vợ chồng Shark Bình đều nhận được thư triệu tập từ tòa án để hòa giải vào ngày 29/9. Thông tin này đã thu hút sự chú ý và quan tâm mạnh mẽ từ phía giới truyền thông lẫn công chúng.

Trên trang cá nhân, Hari Won đã chia sẻ hình ảnh cô đang vi vu ở Hàn Quốc. Bà xã Trấn Thành còn chia sẻ: "Nhiều trò chơi sợ quá không dám chơi, vừa ăn kem vừa ngắm thôi à, anh có định nắm tay với em đi chơi không?".

Shark Bình tiết lộ thêm lí do hòa giải bất thành: "Cuối năm 2018 và đầu 2019 chúng tôi đã thỏa thuận, hoàn tất việc phân chia tài sản ( bất động sản , tiền mặt, công nợ, công ty) theo đơn thuận tình ly hôn đã ký. Nhưng trong buổi chiều nay, bà Hương chưa thỏa mãn về vấn đề tài sản nên đề nghị toà án cho thêm thời gian để thỏa thuận về nội dung này". Xem chi tiết

Sau khi nữ ca sĩ đăng tải, khoảnh khắc trên đã thu hút sự chú ý nồng nhiệt từ phía cư dân mạng. Một số người đã phát hiện ra ở bên cạnh cô nàng xuất hiện một chàng trai có diện mạo vô cùng điển trai.

Một số người đã phát hiện bên cạnh cô nàng xuất hiện một chàng trai diện mạo vô cùng điển trai - Ảnh: FBNV

Chưa dừng lại, dân tình còn phát hiện ra thời gian gần đây Trấn Thành không còn tương tác với bà xã trên mạng xã hội. Xem chi tiết

Bất chấp dư luận, MC Phan Anh vẫn kêu gọi ủng hộ miền Trung bằng...tài khoản riêng

Sau ồn ào giải ngân của các nghệ sĩ, mới đây, MC Phan Anh đã bỏ qua nghi ngại từ công chúng mà vận động đóng góp từ các nhà hảo tâm.

MC Phan Anh bỏ qua các nghi ngại từ công chúng mà vận động đóng góp từ các nhà hảo tâm - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, khác với nhiều đồng nghiệp khác là kêu gọi ủng hộ vào tài khoản của Ủy ban mặt trận Tổ Quốc, Phan Anh lại kêu gọi ủng hộ vào tài khoản riêng của mình. Nam MC cam kết mọi giao dịch sẽ được công khai. Xem chi tiết

Nghệ sĩ Việt đau buồn, tiếc thương khi hay tin đồng nghiệp thân thiết qua đời

Chiều 30/9, diễn viên Hồng Ánh, đại diện gia đình NTK Thanh Phương đau buồn báo tin về sự ra đi vĩnh viễn của nhà thiết kế tài hoa. Hồng Ánh cho biết Thanh Phương qua đời tại bệnh viện Nhiệt Đới, TP HCM vào lúc 13h55 cùng ngày, gia đình đang làm thủ tục để đưa anh về quê nhà lo hậu sự.

NTK Lê Thanh Phương qua đời do suy thận cấp - Ảnh: FBNV

Nhà thiết kế Lê Thanh Phương mất vì suy thận cấp, hưởng dương 52 tuổi. Lễ nhập quan sẽ diễn ra vào tối 30/9. Xem chi tiết

Showbiz Việt quặn lòng hướng về 'khúc ruột' miền Trung, chung tay ủng hộ đồng bào đang oằn mình với bão dữ

Trên trang cá nhân, ca sĩ Khắc Việt chung tâm trạng đau đáu khi nghĩ về miền Trung. Nam ca sĩ công khải ủng hộ bà con thiệt hại bởi cơn bão Noru 500 triệu đồng.

Khắc Việt chuyển khoản nóng 500 triệu ủng hộ miền Trung - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 - Nguyễn Thúc Thùy Tiên công khai chuyển khoản nóng 50 triệu đồng vào một câu lạc bộ từ thiện để ủng hộ bà con miền Trung chịu ảnh hưởng bởi bão, mưa lũ.

Ngoài ra, Đoàn Di Băng cũng khẳng định sẽ bỏ tiền túi ra để ủng hộ miền Trung. Xem chi tiết