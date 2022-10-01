Bất chấp dư luận, MC Phan Anh vẫn kêu gọi ủng hộ miền Trung bằng... tài khoản riêng

Dù nhận về nhiều phản ứng tiêu cực từ công chúng nhưng MC Phan Anh vẫn quyết tâm kêu gọi ủng hộ cho người dân miền Trung bằng tài khoản ngân hàng riêng của mình.

Sau ồn ào giải ngân của loạt nghệ sĩ, việc cá nhân đứng ra kêu gọi quyên góp là vô cùng nhạy cảm. Tuy nhiên, mới đây MC Phan Anh đã bỏ qua các nghi ngại từ công chúng mà vận động đóng góp từ các nhà hảo tâm. MC Phan Anh bỏ qua các nghi ngại từ công chúng mà vận động đóng góp từ các nhà hảo tâm - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, khác với nhiều đồng nghiệp khác là ủng hộ vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phan Anh lại kêu gọi mọi người ủng hộ vào tài khoản riêng của mình. Nam MC cam kết mọi giao dịch sẽ được công khai thông qua một đường link mai cũng có thể truy cập và theo dõi.

"Thứ hai tuần sau, Phan Anh có chuyến công tác miền Trung, nên xin làm chiếc cầu nối giữa các tấm lòng hảo tâm và bà con đang trong cơn hoạn nạn. Phan Anh kêu gọi những người bạn của mình hãy cùng trao cho bà con một món quà nhỏ" - MC Phan Anh khẳng định sẽ cùng bạn bè để trực tiếp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do bão tàn phá. Lời kêu gọi quyên góp của MC Phan Anh - Ảnh: Chụp màn hình MC Phan Anh đồng thời đã liệt kê cụ thể kế hoạch sẽ thực hiện trong chuyến đi từ thiện này. Thứ nhất, anh sẽ hỗ trợ trong việc dựng lại nhà cửa cho bà con bị bão tàn phá và ưu tiên theo mức độ nghiêm trọng. Tiếp theo, anh sẽ trao 300 phần quà là tiền mặt và chuyển khoản cho người dân của 3 xã chịu nhiều thiệt hại nhất vào ngày 2/10 sắp tới.

Để đảm bảo sự minh bạch trong công tác từ thiện, Phan Anh cho biết quá trình thực hiện sẽ được cập nhật hàng ngày trên trang cá nhân của anh gồm có "hình ảnh và giấy xác nhận nhận tiền có chữ ký của người nhận và xác nhận của các đoàn thể địa phương". Nam MC cam kết rằng sau khi hoàn thành việc thiện nguyện, anh sẽ gửi báo cáo đến cơ quan chức năng theo quy định của Nghị định 93/2021 về hoạt động từ thiện. Vì lường trước sẽ có những ý kiến trái chiều về hoạt động thiện nguyện của mình, Phan Anh đã dặn dò bạn bè của mình không lên tiếng đáp trả: "Xin những người bạn của Phan Anh, tuyệt đối không đáp trả những bình luận mang tính tiêu cực, vì cũng nhờ đó mà Phan Anh luôn nhắc mình phải làm thật đúng! Thay vào đó xin hãy mỉm cười và nghĩ về những ấm áp, yêu thương chúng ta được san sẻ với đồng bào mình lúc khó khăn".

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