Nghệ sĩ Việt đau buồn, tiếc thương khi hay tin đồng nghiệp thân thiết qua đời

Hậu trường 01/10/2022 07:55

Xuân Lan, Hồng Ánh, Ngọc Lan... bàng hoàng khi hay tin người bạn - người đồng nghiệp thân thiết đột ngột qua đời.

Chiều 30/9, diễn viên Hồng Ánh - đại diện gia đình của NTK Thanh Phương đau buồn báo tin về sự ra đi vĩnh viễn của nhà thiết kế tài hoa. Hồng Ánh cho biết Thanh Phương qua đời tại Bệnh viện Nhiệt Đới, TP HCM vào lúc 13h55 cùng ngày, gia đình đang làm thủ tục để đưa anh về quê nhà lo hậu sự.

Nghệ sĩ Việt đau buồn, tiếc thương khi hay tin đồng nghiệp thân thiết qua đời - Ảnh 1
NTK Lê Thanh Phương qua đời do suy thận cấp. Ảnh: FBNV

Nhà thiết kế Lê Thanh Phương là gương mặt quen thuộc với nhiều nghệ sĩ Việt. Anh từng phụ trách thiết kế trang phục cho không ít bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh. Trong giới thiết kế, Lê Thanh Phương là cái tên nổi tiếng và được đông đảo bạn bè quý mến. 

Nhà thiết kế Lê Thanh Phương mất vì suy thận cấp, hưởng dương 52 tuổi. Lễ nhập quan sẽ diễn ra tối 30/9, sau đó thi hài nhà thiết kế được gia đình đưa về quê nhà ở Ba Tri, Bến Tre, mai táng vào ngày 2/10, theo nguyện vọng của Lê Thanh Phương lúc còn sống.

Sự ra đi của nhà thiết kế Lê Thanh Phương ở tuổi 52 khiến gia đình, đồng nghiệp thương tiếc. Nhà thiết kế Sĩ Hoàng nói xót xa khi nhận tin buồn. Anh viết trên Facebook dòng tiễn biệt đồng nghiệp: "Lê Thanh Phương ơi, em đi rồi, về nơi không còn đau buồn, lo lắng nữa. Lên đường mỉm cười thanh thản em nhé".

Diễn viên Ngọc Lan buồn bã tiễn biệt NTK Thanh Phương: "Người đi thanh thản nha. Nếu kiếp sau vẫn còn duyên thì may áo dài cho em mặc tiếp nha. Thương lắm!".

Nghệ sĩ Việt đau buồn, tiếc thương khi hay tin đồng nghiệp thân thiết qua đời - Ảnh 2
Ngọc Lan từng có quãng thời gian làm việc với NTK Lê Thanh Phương. Ảnh: FBNV

Người mẫu Xuân Lan chia sẻ bức ảnh diện áo dài của Thanh Phương nhiều năm trước để tiễn biệt anh. "Cảm ơn anh đã làm cho em rất nhiều bộ trang phục đẹp để trình diễn trong suốt quá trình làm người mẫu. Giờ hết đau đớn rồi. Anh đi nhẹ nhàng thanh thản nhé", chị viết.

Nghệ sĩ Việt đau buồn, tiếc thương khi hay tin đồng nghiệp thân thiết qua đời - Ảnh 3
Xuân Lan diện áo dại do Lê Thanh Phương thiết kế. Ảnh: FBNV

Đạo diễn Trí Tân cho biết trước Tết Nguyên đán, anh liên lạc với Lê Thanh Phương để làm phim tài liệu về anh - người thiết kế áo dài đẹp nhất TP.HCM. Tuy nhiên, vì lịch trình bận rộn, cả hai chưa thể gặp nhau.

"Điều em hối tiếc nhất là không quay được những thước phim về anh. An nghỉ anh nhé. Nhà thiết kế Lê Thanh Phương - một con người yêu, ghét, phải, trái phân minh", đạo diễn Trí Tân chia sẻ.

Nhà thiết kế Lê Thanh Phương sinh năm 1970, quê Bến Tre. Anh từng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP HCM chuyên ngành đồ họa, sau đó theo đuổi ngành thiết kế thời trang, chọn thiết kế áo dài. Tên tuổi của anh gắn liền với nhiều bộ sưu tập mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Anh vốn yêu thích các màu sắc nổi bật, tươi tắn, xây dựng phong cách thiết kế đơn giản, kiểu dáng lịch lãm, không nhiều chi tiết rườm rà.

Lê Thanh Phương từng đoạt giải nhì cuộc thi Vietnam Collection do Viện mẫu thời trang Việt Nam – Fadin tổ chức từ thời sinh viên, thiết kế phục trang cho nhiều bộ phim. Tháng 1/2013, các mẫu áo dài của Lê Thanh Phương từng được triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên (Mỹ) và có show diễn tại đây. Anh còn thiết kế trang phục cho các phim như Những cô gái chân dài, Cô dâu đại chiến, phim truyền hình Cô gái xấu xí...

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Từ khóa:   Ngọc Lan Xuân Lan NTK Lê Thanh Phương

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