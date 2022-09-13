Trong buổi tiễn đưa nhạc sĩ Vinh Sử về nơi an nghỉ cuối cùng không có sự xuất hiện của bất cứ nghệ sĩ nào, đặc biệt là những ca sĩ từng hát và thành công bởi nhạc Vinh Sử… Nhưng không phải vì thế mà tang lễ của nhạc sĩ Vinh Sử trở nên quá buồn thảm.

Sáng sớm ngày 13/9, gia đình nhạc sĩ Vinh Sử đã thực hiện các nghi lễ để tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ di quan của nhạc sĩ Vinh Sử diễn ra đơn giản theo nghi thức đạo Công giáo nên rất trang nghiêm và xúc động.

Tham dự lễ di quan của nhạc sĩ ngoài người thân trong gia đình còn có rất nhiều người yêu mến dòng nhạc của ông cũng có mặt từ 3 giờ sáng. Họ bày tỏ niềm thương tiếc, an ủi chia buồn với gia đình và cũng tiễn đưa “ông vua nhạc sến” trên đoạn đường cuối.

Lễ tiễn đưa nhạc sĩ diễn ra trong không khí lặng lẽ nhưng trang nghiêm, xúc động. Ảnh: Vietnamnet

Khi Vinh Sử mất, nhiều bạn bè và người thân trong gia đình nói như mất đi một người tri kỷ. Ông luôn tạo được thiện cảm tốt đẹp và là người bầu bạn, nói chuyện rất hợp ý với mọi người dù cũng là một người có những quan điểm sống khá khác biệt.

Chị Bùi Vinh Diễm, con gái nhạc sĩ Vinh Sử trước linh cữu cha. Ảnh: Một thế giới

Chị Bùi Vinh Diễm - con gái "vua nhạc sến" vẫn chưa ổn định khi mất đi người cha thân thiết. Chị chia sẻ với VietNamNet rất tiếc nuối vì không thể ở gần chăm sóc ba trong những năm cuối đời. Thuở nhỏ, chị Diễm được nhạc sĩ Vinh Sử dạy dỗ, tâm sự nhiều câu chuyện trong cuộc sống. Trong đó, sự quyết tâm, lòng kiên trì, trung thực chính là bài học lớn theo chị đến tận hôm nay. Trong ký ức của chị, nhạc sĩ là người sống tình cảm và tự lập. Ông có một cuộc đời phiêu lưu, có sướng khổ, vui buồn nên đã cho ra những sáng tác để đời.

Đúng 5 giờ, linh cữu của nhạc sĩ Vinh Sử được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Quan tài của nhạc sĩ Vinh Sử được khiêng ra xe. Ảnh: Vietnamnet, Một thế giới

Nhạc sĩ Vinh Sử tên thật là Bùi Vinh Sử, sinh năm 1944 tại quận 4, TP HCM trong một gia đình nghèo khó. Gần 10 tuổi, ông mới đi học. Vinh Sử là người duy nhất trong bốn anh chị em trong nhà được đi học.

Ông sáng tác với nhiều bút danh như Vinh Sử, Cô Phượng, Hàn Ni, Diễm Nhi, Đức Vượng... Ông gắn bó dòng nhạc quê hương mang tính đại chúng với hàng nghìn ca khúc, phần lớn là bolero. Nhiều sáng tác của ông được công chúng đón nhận, yêu thích vì sự đồng cảm, gần gũi về về những thân phận nghèo khó, không may mắn, những mối tình trắc trở do không "môn đăng hộ đối" giữa chàng trai nghèo và tiểu thư.

Nhạc sĩ Vinh Sử tại căn nhà trọ ở quận 7 TP HCM hồi năm 2018. Ảnh: VnExpress

Nhạc sĩ từng cho biết đời ông chỉ trải qua những cuộc tình đơn phương, vì bản thân xấu trai, túng thiếu khiến ông không chạm đến ước mơ tình yêu nào, đây cũng là cảm hứng để ông sáng tác.

Cuối đời, nhạc sĩ gần như trắng tay, phải trải qua nhiều lần phẫu thuật vì bệnh tật. Ông được nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ giúp đỡ trang trải các khoản tiền điều trị ung thư, vợ cũ và con ở bên chăm sóc.

Nhạc sĩ Vinh Sử qua đời lúc 3 giờ 8 phút ngày 10/9/2022 tại Bệnh viên Nhân dân Gia Định.