Nhạc sĩ Vinh Sử đã qua đời vào lúc 3 giờ sáng ngày 10/9 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, bà Ngọc Lệ cho biết nhạc sĩ Vinh Sử vừa trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng nay (10/9) sau thời gian chống chọi bạo bệnh. Hiện tại, gia đình đang cùng nhau lo liệu cho tang lễ của ông.

Thời gian qua, sức khỏe nhạc sĩ Vinh Sử trở nặng, phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Gia Định (TP.HCM). Trước đó, ông được chẩn đoán ung thư đại tràng từ năm 2011. Vài năm qua, sức khỏe ông yếu dần, số lần nam nhạc sĩ ra vào viện nhiều không đếm xuể.

Nhạc sĩ Vinh Sử hưởng thọ 79 tuổi - Ảnh: Internet

Theo thông tin báo Người Lao Động, bà Ngọc Lệ cũng chia sẻ rằng trong suốt thời gian qua, nhạc sĩ Vinh Sử liên tục ra vào bệnh viện vì sức khỏe yếu. Đến hiện tại, do bệnh ung thư trực tràng đã ở giai đoạn cuối nên bác sĩ không thể phẫu thuật được, còn gia đình chỉ biết hi vọng vào phép màu.

Bà cho biết: "Ông ấy ra đi không trăn trối điều gì, để lại niềm thương tiếc cho gia đình. Tôi cảm ơn sự giúp đỡ tận tụy của đội ngũ y bác sĩ đã điều trị cho ông thời gian qua, đồng thời cảm ơn những nghệ sĩ, ca sĩ và khán giả đã yêu mến ông, giúp đỡ, đến thăm trong những ngày cuối cuộc đời của ông".

Nhạc sĩ Vinh Sử thời trẻ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nhạc sĩ Vinh Sử tên thật là Bùi Vinh Sử, sinh năm 1944 tại Sài Gòn. Nam nhạc sĩ được mệnh danh là "vua nhạc sến" bởi hầu hết các sáng tác của ông là những bản bolero thất tình như Nhẫn cỏ cho em, Gõ cửa trái tim, Người phu kéo mo cau, Hai bàn tay trắng, Đêm lang thang, Chuyến xe lam chiều, Vòng nhẫn cưới, Đoạn buồn đêm mưa, Qua ngõ nhà em, Hai mái nhà tranh, Không giờ rồi, Làm dâu xứ lạ, Mưa bụi, Trách người trong mộng, Quên cây cầu dừa, Nối lại tình xưa, Tình đẹp mùa chôm chôm...

Tang lễ của nhạc sĩ Vinh Sử được tổ chức tại nhà riêng: đường số 11, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM. Lễ tẩn liệm được tiến hành lúc 9 giờ 30 sáng 10/9. Lễ động quan vào sáng 13/9, sau đó an táng tại Nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương.

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