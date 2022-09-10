Tin buồn: 'Vua nhạc sến' - nhạc sĩ Vinh Sử qua đời sau bạo bệnh

Hậu trường 10/09/2022 09:06

Nhạc sĩ Vinh Sử đã qua đời vào lúc 3 giờ sáng ngày 10/9 sau thời gian chống chọi với bạo bệnh.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, bà Ngọc Lệ cho biết nhạc sĩ Vinh Sử vừa trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng nay (10/9) sau thời gian chống chọi bạo bệnh. Hiện tại, gia đình đang cùng nhau lo liệu cho tang lễ của ông.

Thời gian qua, sức khỏe nhạc sĩ Vinh Sử trở nặng, phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Gia Định (TP.HCM). Trước đó, ông được chẩn đoán ung thư đại tràng từ năm 2011. Vài năm qua, sức khỏe ông yếu dần, số lần nam nhạc sĩ ra vào viện nhiều không đếm xuể.

Tin buồn: 'Vua nhạc sến' - nhạc sĩ Vinh Sử qua đời sau bạo bệnh - Ảnh 1
Nhạc sĩ Vinh Sử hưởng thọ 79 tuổi - Ảnh: Internet

Theo thông tin báo Người Lao Động, bà Ngọc Lệ cũng chia sẻ rằng trong suốt thời gian qua, nhạc sĩ Vinh Sử liên tục ra vào bệnh viện vì sức khỏe yếu. Đến hiện tại, do bệnh ung thư trực tràng đã ở giai đoạn cuối nên bác sĩ không thể phẫu thuật được, còn gia đình chỉ biết hi vọng vào phép màu.

Bà cho biết: "Ông ấy ra đi không trăn trối điều gì, để lại niềm thương tiếc cho gia đình. Tôi cảm ơn sự giúp đỡ tận tụy của đội ngũ y bác sĩ đã điều trị cho ông thời gian qua, đồng thời cảm ơn những nghệ sĩ, ca sĩ và khán giả đã yêu mến ông, giúp đỡ, đến thăm trong những ngày cuối cuộc đời của ông".

Tin buồn: 'Vua nhạc sến' - nhạc sĩ Vinh Sử qua đời sau bạo bệnh - Ảnh 2
Nhạc sĩ Vinh Sử thời trẻ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nhạc sĩ Vinh Sử tên thật là Bùi Vinh Sử, sinh năm 1944 tại Sài Gòn. Nam nhạc sĩ được mệnh danh là "vua nhạc sến" bởi hầu hết các sáng tác của ông là những bản bolero thất tình như Nhẫn cỏ cho em, Gõ cửa trái tim, Người phu kéo mo cau, Hai bàn tay trắng, Đêm lang thang, Chuyến xe lam chiều, Vòng nhẫn cưới, Đoạn buồn đêm mưa, Qua ngõ nhà em, Hai mái nhà tranh, Không giờ rồi, Làm dâu xứ lạ, Mưa bụi, Trách người trong mộng, Quên cây cầu dừa, Nối lại tình xưa, Tình đẹp mùa chôm chôm...

Tang lễ của nhạc sĩ Vinh Sử được tổ chức tại nhà riêng: đường số 11, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM. Lễ tẩn liệm được tiến hành lúc 9 giờ 30 sáng 10/9. Lễ động quan vào sáng 13/9, sau đó an táng tại Nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương.

Tin buồn: NSƯT Lê Đình Lực qua đời

Tin buồn: NSƯT Lê Đình Lực qua đời

Nhạc sĩ, NSƯT Lê Đình Lực, tác giả ca khúc "Em vẫn như ngày xưa" đã qua đời, hưởng thọ 90 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhạc sĩ Vinh Sử Nhạc sĩ Vinh Sử qua đời Nhạc sĩ Vinh Sử hưởng thọ 79 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 2 giờ 1 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh