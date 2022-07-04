Nhạc sĩ, NSƯT Lê Đình Lực, tác giả ca khúc "Em vẫn như ngày xưa" đã qua đời, hưởng thọ 90 tuổi.

Theo VOV, nhạc sĩ, NSƯT Lê Đình Lực đã từ trần vào hồi 12h15 phút ngày 3/7/2022 (tức mùng 5 tháng Sáu năm Nhâm Dần) hưởng thọ 90 tuổi.

Được biết, cố nhạc sĩ sinh năm 1933, quê ở Điện Bàn, Quảng Nam. Ông xuất thân là giáo viên tiểu học. Năm 1955, ông về Đoàn Ca Nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam làm nhạc công violon, guitare và sáo trúc. Ông là một trong những người đầu tiên dùng sáo trúc phụ họa cho giọng ngâm thơ phát trên làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Theo VTC News, ngoài biểu diễn, dàn dựng, nhạc sĩ Lê Đình Lực còn sáng tác ca khúc, chủ yếu là phổ thơ. Ca khúc của ông hầu hết là những bài tình ca đậm đà bản sắc dân tộc như "Em vẫn như ngày xưa" (phổ thơ Trần Ngọc Thụ) hay ca khúc thiếu nhi "Chiếc khăn hồng". Ông đã xuất bản tập nhạc "Tuyển chọn ca khúc Lê Đình Lực" và băng âm thanh cùng tên (NXB Âm nhạc, 1996). Ông được Nhà nước phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (năm 1993), tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì.

Lễ viếng nhạc sĩ - NSƯT Lê Đình Lực được tổ chức vào 13h30 ngày 6/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 14h30 cùng ngày, hỏa táng tại Đài Hóa thân hoàn vũ, Văn Điển, Hà Nội.

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