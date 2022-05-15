Tin buồn: Nhà biên kịch Lê Phương - tác giả phim 'Biệt động Sài Gòn' qua đời

Hậu trường 15/05/2022 12:35

Nhà văn, nhà biên kịch Lê Phương vừa qua đời ở tuổi 89. Ông là tác giả của những bộ phim nổi tiếng như Biệt động Sài Gòn, Nơi gặp gỡ của tình yêu, Giọt nước mắt giữa hai thế kỷ...

Theo chia sẻ thông tin từ Tuổi Trẻ Online, nhà văn Lê Phương qua đời lúc 20 giờ 44 tối ngày 14/5, hưởng thọ 89 tuổi. Sự ra đi của ông khiến nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, người bạn đời của ông không khỏi đau xót. 

 

Nhà văn Lê Phương tên khai sinh là Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1933 tại làng Thiết Úng (tên Nôm là làng Ống), xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội.

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Nhà văn, nhà biên kịch Lê Phương - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Ông tham gia quân đội khi mới 16 tuổi theo tiếng gọi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, cho đến năm 1953 thì ông chuyển hẳn sang bộ đội chính quy, tham gia vào cuộc khảo sát các tuyến đường chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ.

Theo báo Người Lao Động, vào năm 1960, ông trở thành nhà báo rồi nhà văn chuyên viết về công nhân. "Bất khuất" là cuốn tiểu thuyết đầu tiên về vùng mỏ của Lê Phương được Nhà xuất bản Lao Động in lần đầu năm 1963.

Từ năm 1963-1978, Lê Phương đã cho ra đời khoảng 7 cuốn tiểu thuyết với đủ các lĩnh vực liên quan đến kiến thức chuyên môn sâu như: "Pháo đài 44" (về các chiến sĩ pháo cao xạ bảo vệ cầu Hàm Rồng, 1965), "Thung lũng Cô Tan" (địa chất, 1973), "Bạch Đàn" (lâm nghiệp, 1975), "Ngã Ba thời gian" (thuỷ lợi, 1978), "Bông mai mùa lạnh", "Vết xích đường mòn"…

Năm 1977, ông Lê Phương bén duyên với điện ảnh và trở thành tác giả của nhiều kịch bản phim gây ấn tượng mạnh với khán giả. Trước khi cùng Nguyễn Thanh viết 4 tập "Biệt động Sài Gòn", ông viết nhiều kịch bản điện ảnh như "Nơi gặp gỡ của tình yêu" "Cơn lốc biển" (chuyển thể từ tiểu thuyết "Bất khuất"), "Câu lạc bộ không tên"…

Khi phim truyền hình lên ngôi, nhà biên kịch Lê Phương chuyển hướng viết kịch bản phim truyền hình như "Giọt nước mắt giữa hai thế kỷ", "Sống mãi với Thủ đô", "Con nhện xanh", "Ngã ba thời gian".

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Nhà văn Lê Phương và nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã - Ảnh: VOV

Nhà văn Lê Phương có vợ là nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã. Cặp đôi luôn yêu thương, cùng nhau sáng tạo nên những kịch bản phim để lại nhiều dấu ấn trong lòng công chúng. Tình cảm vợ chồng, tri kỷ của họ cũng khiến nhiều người xúc động.

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