Tin buồn: Họa sĩ Lê Lam qua đời

Hậu trường 28/03/2022 16:15

Ngày 28/3, theo thông tin từ gia đình, hoạ sỹ Lê Lam vừa qua đời. Sự ra đi của ông là mất mát lớn đối với nền mỹ thuật nước nhà.

 

 

Theo báo Phụ nữ TP.HCM, họa sĩ Bạch Liên - con gái ông - cho biết cha chị là họa sĩ Lê Lam đã mất vào sáng 28/3, vì tuổi già sức yếu. Những năm cuối đời, sức khoẻ của họa sĩ Lê Lam yếu dần, chứ không mắc bệnh. Hiện, gia đình ông đang phối hợp với Hội Mỹ thuật TP. Hà Nội để tổ chức tang lễ cho ông. Thông tin cụ thể về tang lễ gia đình sẽ thông báo sau. 

Theo VOV, Hoạ sỹ Lê Lam tên thật là Vũ Quốc Ái, sinh năm 1931 tại Đông Anh, Hà Nội. Thuộc thế hệ hoạ sỹ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ông đã dành hết thời gian và tâm lực của mình cho sáng tác về đề tài cách mạng, lực lượng vũ trang; là tác giả nổi tiếng có nhiều tác phẩm xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nền Mỹ thuật hiện đại. 

Hoạ sỹ Lê Lam tham gia Cách mạng từ năm 1945, làm Đội trưởng đội Thiếu niên Tiền phong hoạt động trong An toàn khu của Trung ương Đảng ở Đông Anh, Hà Nội. Toàn quốc kháng chiến bùng nổ, ông lên Việt Bắc. Năm 1950, ông học khóa đầu của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam khi đó thành lập tại chiến khu Việt Bắc, trực tiếp được họa sĩ Tô Ngọc Vân truyền dạy. Năm 1953, ông về công tác tại Báo Ảnh Việt Nam và năm 1954 ông chuyển sang làm họa sỹ của Báo Quân đội Nhân dân.

Trong thời kỳ này, ông đã sáng tác nhiều tác phẩm sơn dầu, thuốc nước, khắc kẽm, mực nho tham gia các Triển lãm Mỹ thuật. Tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc năm 1955, tác phẩm “Từ giờ từng phút hướng về miền Bắc” của ông được tặng giải Nhì, cùng 04 tác phẩm khác được chọn trưng bày...

Tin buồn: Họa sĩ Lê Lam qua đời - Ảnh 1
Hoạ sĩ Lê Lam qua đời sáng 28/3 - Ảnh: Internet

Được biết, Lê Lam chủ yếu vẽ tranh hiện thực, hầu hết từ phác thảo người thật, việc thật. Theo nhà phê bình Bùi Như Hương, ông không chỉ tả thực đơn sơ mà đưa vào đó tính cách, bản sắc con người, dân tộc Việt Nam. Những bức phác thảo của Lê Lam đều ghi rõ địa điểm, thời gian thực hiện, giúp người xem không chỉ thấy hình ảnh mà cả thông tin, câu chuyện xung quanh nhân vật, sự kiện ông muốn ghi lại. 

Trong gần 10 năm ở chiến trường miền Nam, họa sỹ Lê Lam đã đi hầu hết các tỉnh, thành từ Đông Nam Bộ đến Đồng bằng sông Cửu Long để sáng tác, mở lớp dạy vẽ, bồi dưỡng cán bộ mỹ thuật cho đơn vị quân đội, cơ quan thuộc các tỉnh thành B2 và tham gia mọi công việc khác liên quan đến mỹ thuật ở Vùng Giải phóng.

Ông đã dành nhiều thời gian cho sáng tác dù điều kiện chiến tranh ác liệt và gian khổ. Bộ sưu tập tranh của ông có gần 3000 bức ký họa và phác thảo. Có thể kể tới một số tác phẩm ký họa màu nước, bút sắt, nay đã được Bảo tàng Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh sưu tập như “Anh Hai Điểm” (30/9/1967); “Dừa nước” (1967); “Ăn liên hoan”  (20/7/1969); “Làm củi” (13/1/1969); “Nữ pháo binh Sài Gòn” 29/3/1969; “Vác DKB, Nguyệt và Tuyến” (1970); “Thồ đế cối 120 ly” (1970); “Trong khu căn cứ”; “Thanh niên Xung phong giải phóng miền Nam, Trơn và Trợt”; “Thanh niên Xung phong nghỉ”...

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