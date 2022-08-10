'Vua nhạc sến' Vinh Sử nguy kịch, vợ nghẹn lòng: 'Cả đời ông ấy chỉ lo sáng tác nhạc, hai vợ chồng chưa có dịp đi đâu xa cùng nhau'

Hậu trường 10/08/2022 10:05

Là nhạc sĩ nổi tiếng, đã có lúc "vua nhạc sến" Vinh Sử đứng trên đỉnh cao danh vọng, tiền xài tính bằng "cây vàng" mỗi ngày. Tuy nhiên, qua nhiều biến cố, ông lâm cảnh nợ nần, bệnh tật khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Được mệnh danh là "ông vua nhạc sến" với nhiều ca khúc bolero để đời như "Gõ cửa trái tim", "Yêu người chung vách", "Đêm lang thang"... nhạc sĩ Vinh Sử hiện tại lâm bệnh nặng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, bác sĩ Nguyễn Trung Cường, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, nhạc sĩ Vinh Sử nhập viện ngày 22/7 với bệnh cảnh xuất huyết tiêu hóa dưới, rối loạn đông máu, theo dõi viêm phổi, suy hô hấp, trên nền di chứng tai biến mạch máu não cũ. Bệnh nhân có tiền căn ung thư đại tràng, đã phẫu thuật từ năm 2011. Mới nhất, bệnh nhân cắt đại tràng góc lách vào năm 2020, mở hậu môn nhân tạo vĩnh viễn.

"Bệnh nhân đã chống chọi ung thư kéo dài nhiều năm, nhiều tháng, ruột đã hư nên không còn ăn uống được. Sau một số ngày thở máy, hiện đã cải thiện tri giác, cải thiện mạch và huyết áp nhưng vẫn chưa tập thở được. Ngoài ra, bệnh nhân còn tổn thương thận" - bác sĩ Cường thông tin. 

Bác sĩ Võ Văn Tân, Trưởng khoa Nội thần kinh của bệnh viện cho biết thêm, từ năm 2020, nhạc sĩ Vinh Sử cũng đã được chẩn đoán bị động kinh do di chứng nhồi máu não. Hiện tại, ông vẫn đang được điều trị bằng thuốc. 

Dự kiến sau khi tập thở được và hồi sức ổn, nhạc sĩ Vinh Sử sẽ được chuyển xuống khoa Ngoại tiêu hóa để tiếp tục điều trị.

'Vua nhạc sến' Vinh Sử nguy kịch, vợ nghẹn lòng: 'Cả đời ông ấy chỉ lo sáng tác nhạc, hai vợ chồng chưa có dịp đi đâu xa cùng nhau' - Ảnh 1
Nhạc sĩ Vinh Sử nhập viện trở lại vì bệnh trở nặng - Ảnh: Dân Trí

Được biết, hơn 2 tuần rồi, ngày nào bà Nguyễn Ngọc Lệ (SN 1955, vợ nhạc sĩ Vinh Sử) cũng mong chồng bỏ được ống thở, tỉnh táo gọi tên bà nhưng không có kết quả.

Chia sẻ về mối duyên phận của 2 người, bà Lệ cho hay, bà và "vua nhạc sến" đến với nhau vào những năm 70 của thế kỷ trước. Sống chung chỉ 3 năm, cả hai quyết định chia tay khi đã có con chung, vì nhiều lý do. Hơn 20 năm sau, nghe tin nhạc sĩ Vinh Sử gãy gánh với gia đình mới, lâm cảnh bi đát phải cầm cố nhà cửa, đất đai, số phận lại đưa bà Lệ trở lại. 

"Thời điểm đó là năm 2006, tinh thần ổng sốc lắm. Đến năm 2011 thì ổng phát bệnh ung thư trực tràng, phải mổ cắt ruột. Thấy ông ấy không có ai lo, nên tôi qua chăm sóc ấy đến giờ" - bà Lệ chia sẻ với Dân Trí.

Hơn 10 năm kể từ ngày phát bệnh, khối u trực tràng liên tục di căn khiến nhạc sĩ Vinh Sử phải mổ đến 5 lần. Gần nhất vào năm 2020, ông đã cắt sạch những đoạn ruột còn sót lại.

Thấy sức khỏe chồng suy yếu, bà Lệ quyết định đưa nhạc sĩ Vinh Sử đang ở một mình tại quận 7 về căn nhà do cha mẹ để lại ở quận Bình Tân. "Hồi đó ổng chỉ muốn ở một mình để yên tĩnh sáng tác nhạc, nên có những lần tôi qua mà làm ồn là bị ổng cằn nhằn. Giờ bệnh yếu quá rồi, phải chịu đi thôi" - bà Lệ giải thích.

'Vua nhạc sến' Vinh Sử nguy kịch, vợ nghẹn lòng: 'Cả đời ông ấy chỉ lo sáng tác nhạc, hai vợ chồng chưa có dịp đi đâu xa cùng nhau' - Ảnh 2
Người vợ chia sẻ quãng thời gian hơn 10 năm quay lại chăm sóc chồng - Ảnh:Dân Trí

Nguồn thu nhập của hai vợ chồng hiện tại đến từ công việc gấp quần áo mướn của và Lệ cộng với số tiền tác quyền ít ỏi người chồng nhận hàng quý, dù không nhiều nhưng đủ để họ cầm cự qua ngày, và để ông Vinh Sử đi bệnh viện hàng tháng.

Theo bà Lệ, từ ngày chồng nhập viện, bản thân đã cố gom góp, vay mượn để đóng cho bệnh viện 15 triệu đồng tạm ứng viện phí. Các con (cả con chung của cả hai và con riêng của nhạc sĩ Vinh Sử) đều phải lo cho cuộc sống riêng, không phụ giúp được nhiều.

"Tôi chỉ mong có đủ tiền để điều trị cho ông ấy khỏe lại, sống thêm 1 năm nữa cũng được. Cả đời ông ấy chỉ lo sáng tác nhạc, hai vợ chồng chưa có dịp đi đâu xa cùng nhau…" - bà Lệ bày tỏ.

Trước đó, theo thông tin từ Thanh Niên, vào tháng 5/2021, tiếp tục chương trình Thương đời gạo chợ nước sông, nhóm Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, Diễm Hương… dành thời gian đến thăm gia đình nhạc sĩ Vinh Sử. Vào thời điểm ấy, sức khỏe nam nhạc sĩ đã khá yêu nhưng vẫn rất đam mê sáng tạc nhạc. Vợ nam nhạc sĩ từng cho hay: "Khi tỉnh tỉnh, ông ấy kêu mang cây đàn ra để ngồi viết nhạc nhưng chân tay run có viết được đâu".

'Vua nhạc sến' Vinh Sử nguy kịch, vợ nghẹn lòng: 'Cả đời ông ấy chỉ lo sáng tác nhạc, hai vợ chồng chưa có dịp đi đâu xa cùng nhau' - Ảnh 3
Hình ảnh Phi Phụng và các thành viên trong nhóm Ngũ Long du ký đến thăm Vinh Sử năm ngoái - Ảnh: Thanh Niên

Sau đó, nhạc sĩ Vinh Sử ngồi dậy để trò chuyện cùng nhóm. Ông cùng các thành viên của Ngũ long du ký ôn lại những sáng tác đã làm nên tên tuổi của mình, đồng thời tiết lộ: “Phải yêu lắm mới viết ra nhạc như vậy”. Tác giả Nhẫn cỏ cho em còn tiết lộ bí quyết để có thể sáng tác ra những ca khúc hay là “phải bị người tình phụ bạc" khiến mọi người bật cười. 

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