Tang lễ đẫm nước mắt của người mẫu Châu Kim Sang trong căn nhà trọ đơn sơ

Hậu trường 04/09/2022 14:00

Châu Kim Sang kết thúc cuộc đời ở tuổi 26. Nhìn di ảnh của người đẹp chuyển giới, nhiều người không khỏi xót xa.

Châu Kim Sang trút hơi thở cuối cùng vào trưa hôm qua (3/9), tại nhà trọ ở TP.HCM. Lễ khâm liệm của cố người mẫu diễn ra lúc 19h30, tối cùng ngày. Được biết, linh cữu cô được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, ngày 6/9.

Thông tin Châu Kim Sang qua đời khiến bạn bè, đồng nghiệp và nhiều khán giả không khỏi bàng hoàng, xót xa. 

Được biết, tang lễ của người đẹp chuyển giới được tổ chức tại nhà trọ ở Quận 12, TP.HCM. 

Tang lễ đẫm nước mắt của người mẫu Châu Kim Sang trong căn nhà trọ đơn sơ - Ảnh 1
Tang lễ đẫm nước mắt của người mẫu Châu Kim Sang trong căn nhà trọ đơn sơ - Ảnh 2
Tang lễ đẫm nước mắt của người mẫu Châu Kim Sang trong căn nhà trọ đơn sơ - Ảnh 3
Tang lễ Châu Kim Sang được tổ chức tại nhà trọ Quận 12, TP.HCM. Ảnh: Tiktok danhung08

Không khí tang thương bao trùm căn nhà trọ nhỏ, người nhà của cố người mẫu trên gương mặt vẫn đượm nỗi buồn, dường như chưa ai có thể chấp nhận được nỗi đau, sự mất mát quá lớn này.

Chị gái của Châu Kim Sang chia sẻ trên Thể thao & Văn hóa: "Gia đình khó khăn về tài chính nên dù biết em yếu hơn, có thể ra đi bất cứ lúc nào, tôi cũng phải tranh thủ ra chợ bán ít rau để phụ cha mẹ. Khi tôi về đến nhà, Sang yếu lắm rồi. Đến 14h15 thì em ra đi.

Thật sự gia đình chị mang ơn mọi người rất nhiều, từ Hương Giang đến bạn bè, chòm xóm... Căn nhà này là thuê trọ, cách đây mười mấy năm rồi, nên nay chủ nhà thương tình cho tổ chức tang lễ, cả nhà hòm cũng là người quen. Lúc còn sống, khi nhận tiền ủng hộ từ kêu gọi của mọi người, Sang nó cũng ngại lắm, nó từng nói Trân Đài là lấy tiền này giúp đỡ cho những hoàn cảnh khác đáng thương hơn...".

Tang lễ đẫm nước mắt của người mẫu Châu Kim Sang trong căn nhà trọ đơn sơ - Ảnh 4
Không khí u buồn trong tang lễ cố người mẫu. Ảnh: Mạnh Hùng TV

 

Tang lễ đẫm nước mắt của người mẫu Châu Kim Sang trong căn nhà trọ đơn sơ - Ảnh 5
Tang lễ đẫm nước mắt của người mẫu Châu Kim Sang trong căn nhà trọ đơn sơ - Ảnh 6
Nhiều người đến tiễn biệt cố người mẫu. Ảnh: 2Sao

Những năm tháng cuối đời, Châu Kim Sang trải qua nhiều đau đớn. Mẹ của người đẹp chuyển giới cho biết, câu nói cuối cùng mà con gái nói với bà là "mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa". Dù rất thương con, nhưng bà cũng không có cách gì để con bớt đau đớn.

"Câu cuối cùng Sang nói với mẹ là mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Con không sao đâu. Khi ấy con gái út đau đớn lắm, muốn nói gì đó mà không thể nói được, nước mắt cứ trào ra hai bên. Đau quá nên con bé chỉ biết bức đầu ra hiệu. Rồi tôi hiểu và cho Sang uống thuốc giảm đau. Trong thời gian tại nhà, dù không nói được nhưng Sang cảm nhận được hết. Tôi thương vì con bé cực khổ quá, bươn chải từ nhỏ", mẹ Châu Kim Sang nghẹn ngào.

Tang lễ đẫm nước mắt của người mẫu Châu Kim Sang trong căn nhà trọ đơn sơ - Ảnh 7
Châu Kim Sang (1996 - 2022). Ảnh: VnExpress

Châu Kim Sang sinh năm 1996, quê ở An Giang, là con út trong gia đình bốn anh chị em, bố mẹ làm nông, nhà nghèo. Sinh ra là con trai nhưng cô có nét nữ tính bẩm sinh, từ giọng nói hay vóc dáng, gương mặt. Châu Kim Sang có thời gian đấu tranh với gia đình để được sống đúng với con người thật.

Năm 18 tuổi, cô rời quê lên thành phố lập nghiệp. Nhờ khả năng và nghị lực, Châu Kim Sang từng bước đến với các cuộc thi người mẫu chuyên nghiệp. Năm 2018, cô được đánh giá cao khi thi The Tiffany Vietnam - chương trình dành cho cộng đồng LGBT. Sau đó, người mẫu tham gia Miss International Queen Vietnam - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2019 và 2020, dừng chân lần lượt ở top 10 và top 15. 

Sau cuộc thi, cô hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Á hậu Thúy Vân nhận xét Kim Sang có khuôn mặt đẹp, tính tình dễ thương, ngoan ngoãn, được bạn bè, đồng nghiệp yêu mến.

 

Người mẫu Châu Kim Sang qua đời ở tuổi 26 vì ung thư não

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