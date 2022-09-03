Người mẫu Châu Kim Sang qua đời ở tuổi 26 vì ung thư não

Hậu trường 03/09/2022 14:52

Sau thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư não, người mẫu chuyển giới Châu Kim Sang đã qua đời vào ngày 3/9/2022.

Theo VnExpress, chị của Châu Kim Sang - Néang Chanh Na - cho hay em gái cô đã qua đời vào 14 giờ 15 phút ngày 3/9/2022 và không kịp có lời trăng trối với người thân. Cô nói: "Tôi đang ở bên ngoài cắt rau đi bán, nghe bố mẹ báo tin tôi chạy trở về, chỉ kịp nhìn em lần cuối". Hiện tại gia đình đang tập trung lo hậu sự cho nữ người mẫu.

Người mẫu Châu Kim Sang qua đời ở tuổi 26 vì ung thư não - Ảnh 1
Người mẫu Châu Kim Sang qua đời ở tuổi 26 - Ảnh: Internet

Người thân của Châu Kim Sang chia sẻ thêm, trước khi mất hơn một tháng, cô đã không thể nói chuyện được do tình trạng sức khỏe và hiện vẫn đang dở dang tâm nguyện được chuyển giới hoàn toàn về ngoại hình.

Trước đây, Châu Kim Sang từng ấp ủ ước mơ đạt được vương miện của cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới. Hồi cuối tháng 8 vừa qua, Hoa hậu Hương Giang đã mang vương miện Miss International Queen 2018 tới thăm đàn em và để mẹ cho Kim Sang đội cho con gái trên giường bệnh.

Người mẫu Châu Kim Sang qua đời ở tuổi 26 vì ung thư não - Ảnh 2
Hoa hậu Hương Giang đã mang vương miện Miss International Queen 2018 tới để mẹ cho Kim Sang đội cho con gái trên giường bệnh - Ảnh: Internet

Ngày 1/9 vừa qua, Châu Kim Sang đã bất ngờ lên cơn co giật liên tục, tay chân co quắp và được bố đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu. Theo kết quả chụp MRI, Châu Kim Sang đã mắc ung thư não giai đoạn cuối với nhiều khối u ác tính, tình hình căn bệnh không thể điều trị được theo biểu đồ nên cô đã được bác sĩ trả về nhà. Sau khi được đưa về nhà, Châu Kim Sang không thể ăn uống nên phải dùng ống bơm cháo, sữa thẳng vào bao tử và gia đình phải thuê máy móc từ bệnh viện để hỗ trợ chăm sóc cô.

Hồi tháng 7/2021, Châu Kim Sang đã được chẩn đoán viêm màng não do di căn u xương, vì vậy người mẫu phải trải qua nhiều lần phẫu thuật với 4 lần mở hộp sọ khiến sức khỏe suy yếu. Gia đình của Châu Kim Sang làm nông nên gặp nhiều khó khăn, may thay có nhiều đồng nghiệp như Hương Giang, Huỳnh Như đã hỗ trợ tiền thuốc men.

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