Shark Bình hẹn hò công khai với Phương Oanh giữa lúc hòa giải bất thành với vợ

Hậu trường 02/10/2022 15:21

Câu chuyện tình cảm của Phương Oanh và Shark Bình vẫn luôn thu hút sự quan tâm của công chúng và truyền thông.

Mới đây, những hình ảnh của Shark BìnhPhương Oanh khi đi xem đêm liveshow Trịnh Thăng Bình tại Hà Nội đã được lan truyền khắp các mạng xã hội. Cụ thể, Phương Oanh diện đầm đen sang chảnh khoe nhan sắc, còn vị doanh nhân ngồi cạnh với áo thun đen quần tây trắng đơn giản lịch lãm. 

Trước đó, cả hai cũng đã có mặt tại show diễn đầu tiên của Trịnh Thăng Bình nằm trong chuỗi đêm nhạc diễn ra khắp Việt Nam của nam ca sĩ này. Thậm chí, trong đêm diễn tại Đà Lạt, Shark Bình còn ngẫu hứng hát một phần của ca khúc "Tâm Sự Tuổi 30".  

Shark Bình hẹn hò công khai với Phương Oanh giữa lúc hòa giải bất thành với vợ - Ảnh 1
Phương Oanh và Shark Bình đưa nhau đi xem show ở Hà Nội - Ảnh: Internet

 

Vào ngày 29/9 vừa qua, vợ chồng Shark Bình tiếp tục hòa giải ở tòa nhưng không thành công. Haingười vẫn chưa tìm được tiếng nói chung nên tòa án cho thêm thời gian để thỏa thuận về việc phân chia tài sản. Do đó, bà Đào Lan Hương đề nghị toà án cho thêm thời gian.

Về phía Shark Bình, ông cho biết sẵn sàng tiếp tục chờ thêm các yêu cầu từ bà Hương, nhưng phải trong thời gian nhất định và không quá khác biệt so với những thỏa thuận đã được thống nhất, thực hiện trước kia.

Shark Bình hẹn hò công khai với Phương Oanh giữa lúc hòa giải bất thành với vợ - Ảnh 2
Vợ chồng Shark Bình tiếp tục hòa giải ở tòa nhưng không thành công - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, Shark Bình cũng chia sẻ rằng trong vụ lùm xùm tình ái lần này trên trang cá nhân, người làm anh cảm thấy có lỗi nhất là các con và Phương Oanh.

Vị doanh nhân viết: "Trong drama này, những người làm tôi cảm thấy có lỗi nhất là các con tôi (may là tâm lý các cháu đang rất ổn và hiểu chuyện) và Phương Oanh, những nạn nhân vô tội bị cố tình kéo vào cuộc tranh chấp này".

"Trong đó Phương Oanh bị lập lờ chơi chữ để vu khống là “tiểu tam, trà xanh, thứ ba” cùng vô số lời lẽ xuyên tạc và nhục mạ khác nhằm xúc phạm uy tín danh dự của một ngôi sao VBiz, bởi một bộ phận cư dân mạng không hiểu chuyện (hoặc cố tình không muốn hiểu) thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội nặc danh. Vậy nên sau này cho dù có ra sao tôi cũng sẽ bảo vệ danh dự cho cô ấy (cũng như bảo vệ quyền lợi cho các con của tôi), đơn giản bởi vì tôi thuộc về phe sống thật và bảo vệ chân lý", Shark Bình chia sẻ thêm.

Ngoài ra, nam doanh nhân cũng gửi lời xin lỗi vì mang lại phiền toái cho mọi người và hứa sẽ khắc phục những sai lầm trong quá khứ của mình. 

Tổ chức sinh nhật cho Phương Oanh lung linh sáng chói mà chưa từng làm điều tương tự cho con một lần, Shark Bình nói gì trước điều này

Tổ chức sinh nhật cho Phương Oanh lung linh sáng chói mà chưa từng làm điều tương tự cho con một lần, Shark Bình nói gì trước điều này

Shark Bình cho biết, dù có ra sao thì anh cũng sẽ bảo vệ danh dự cho Phương Oanh và quyền lợi của các con.

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