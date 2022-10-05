Shark Bình thẳng thắn đáp trả sau khi bị mỉa mai 'Cá mập đang vướng dây tơ hồng thì sao bơi được'

Hậu trường 05/10/2022 13:18

Chuyện tình giữa diễn viên Phương Oanh và Shark Bình luôn là tâm điểm thu hút sự quan tâm từ công chúng trong thời gian qua.

Câu chuyện tình cảm của Shark Bình Phương Oanh vẫn luôn thu hút sự quan tâm của công chúng và truyền thông. Cả hai vẫn có những chuyến hẹn hò vui vẻ, nam doanh nhân vẫn cập nhật những dòng trạng thái hài hước đời thường trên trang cá nhân. 

Mới đây, trong một bài đăng trên trang cá nhân liên quan đến câu chuyện Startup khởi nghiệp công nghệ, anh chia sẻ: "Ngày này năm xưa: Hồi chưa làm Cá Mập, nhưng bơi sang tận Địa Trung Hải với Trung Cận Đông để “cắn cáp” về khởi nghiệp công nghệ".

Tuy nhiên, ngay sau đó dưới phần bình luận của bài viết, Shark Bình bất ngờ nhận được một câu hỏi từ phía dân mạng: "Giờ này cá mập đang vướng dây tơ hồng rồi bơi sao được". Với câu hỏi này, Shark Bình không hề tỏ ra khó chịu, trái lại, nam doanh nhân còn thoải mái trả lời: "Bơi càng thêm mạnh chứ, bay nữa".

Shark Bình thẳng thắn đáp trả sau khi bị mỉa mai 'Cá mập đang vướng dây tơ hồng thì sao bơi được' - Ảnh 1
Shark Bình đáp trả Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi công khai tình cảm với Phương Oanh, Shark Bình không ngần ngại lên tiếng để bảo vệ người tình của mình. Nam doanh nhân cũng cho biết, những người khiến mình cảm thấy có lỗi nhất là các con cùng Phương Oanh, những nạn nhân vô tội bị cố tình kéo vào cuộc tranh chấp này. 

Nam doanh nhân khẳng định: "Phương Oanh bị lập lờ chơi chữ để vu khống là “tiểu tam, trà xanh, thứ ba” cùng vô số lời lẽ xuyên tạc và nhục mạ khác nhằm xúc phạm uy tín danh dự của một ngôi sao VBiz, bởi một bộ phận cư dân mạng không hiểu chuyện (hoặc cố tình không muốn hiểu) thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội nặc danh. Vậy nên sau này cho dù có ra sao thì tôi cũng sẽ bảo vệ danh dự cho cô ấy cũng như bảo vệ quyền lợi cho các con của tôi, đơn giản bởi vì tôi thuộc về phe sống thật và bảo vệ chân lý".

Ngoài ra, Shark Bình lên tiếng xin lỗi vì vụ việc "Bình Búp Bê" đã mang lại tổn thương cho những người có liên quan cũng như phiền toái cho những người khác. Anh cũng hứa sẽ khắc phục những sai lầm trong quá khứ của mình.

Shark Bình thẳng thắn đáp trả sau khi bị mỉa mai 'Cá mập đang vướng dây tơ hồng thì sao bơi được' - Ảnh 2
Shark Bình đích thân tổ chức sinh nhật cho Phương Oanh - Ảnh: Internet

Hiện tại, Shark Bình khẳng định đang hẹn hò nữ diễn viên và đã ly thân với vợ hơn hai năm qua. Trái lại, doanh nhân Đào Lan Hương khẳng định cả hai chưa ra tòa, chưa ly hôn. Trong diễn biến mới nhất, Shark Bình và bà Đào Lan Hương đã gặp nhau trong buổi hòa giải tại tòa, tuy nhiên kết quả không thành do chưa thỏa thuận được vấn đề phân chia tài sản. Do đó, phía nữ doanh nhân đề nghị tòa cho thêm thời gian. 

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