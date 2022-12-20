Bất ngờ với phản ứng của Hoa hậu Tiểu Vy khi đóng cảnh hôn cùng Trường Giang

Trường Giang sau đó động viên, hướng dẫn cô thực hiện các phân đoạn khó. Tiểu Vy chia sẻ: "Chú Giang lẫn đạo diễn Đức Thịnh tạo cho tôi cảm giác thoải mái trên phim trường, hướng dẫn cách nhập vai, diễn xuất để không áp lực. Các góc máy cũng không phải quá cận, chỉ cần chạm nhẹ là đã có thể cắt".

Xuât hiện tại buổi ra mắt dự án phim "Chủ tịch giao hàng", Tiểu Vy chia sẻ rằng dù đã quen đứng trước máy quay, nhưng cô nàng vẫn rất áp lực khi đóng cảnh ôm hôn Trường Giang . Người đẹp cho biết lúc đọc kịch bản đến khi bấm máy từng nhiều lần xin Trường Giang cắt bỏ phân đoạn vì ngại. Tuy nhiên, yêu cầu không được chấp nhận.

Trong phim, Tiểu Vy thủ vai nhân viên bán hàng tại một siêu thị, có tình cảm với nhân vật của Trường Giang. Tuy nhiên, chuyện tình của họ gặp biến cố khi xuất hiện người thứ ba (rapper Hiếu Thứ Hai). Vì nhiều lý do, cô đành đưa ra lựa chọn riêng.

Trong phim, Tiểu Vy và Trường Giang là một cặp yêu nhau nên họ có khá nhiều cảnh tình tứ. Tiểu Vy thừa nhận cô cảm thấy rất sợ khi biết sẽ phải hôn bạn diễn trong phim. Nàng hậu kể: "Ban đầu, tôi định cứ nhận vai rồi sau đó sẽ xin chú Giang không đóng cảnh quá thân mật như hôn. Trước đó khi xin thì được chú đồng ý, tuy nhiên sau khi ra phim trường, mọi người cứ trêu sẽ có cảnh hôn làm tôi sợ hết hồn. Chú Giang cười nói: 'Làm gì sợ dữ vậy, mặt chú ghê lắm hả?'. Chú Giang cũng rất hỗ trợ và tạo điều kiện để tôi thoải mái khi đóng không bị run sợ. Những thật sự là lúc đó tôi rất run và sợ".

Hoa hậu Tiểu Vy sợ khi phải đóng cảnh hôn Trường Giang - Ảnh: Internet

"Nếu mà nói về diễn xuất thì tôi đúng là chưa có kinh nghiệm, tuy nhiên tôi có sự tập trung. Mỗi phân đoạn, tôi được chú Giang và đạo diễn Đức Thịnh hướng dẫn để lấy được cảm xúc, nhập tâm theo nhân vật. Sau này tôi sẽ cố gắng học hỏi thêm khả năng diễn xuất. Nếu sau này chú Giang có phim điện ảnh, tôi hy vọng sẽ có cơ hội được đóng tiếp", Tiểu Vy nói thêm.

Trường Giang nói anh và hoa hậu ngoài đời là quan hệ chú - cháu nên khi quay cũng không có vấn đề gì.

Nhã Phương không quan tâm cảnh thân mật của chồng với Tiểu Vy - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Trường Giang cho biết anh cảm thấy thoải mái khi thực hiện dự án phim chiếu online đầu tay, nhận được sự động viên, ủng hộ từ vợ - diễn viên Nhã Phương. Có mặt tại buổi ra mắt phim, Nhã Phương nói không ghen khi chồng diễn cảnh yêu đương với mỹ nhân khác, ngược lại thấy vui vì được xem câu chuyện thú vị trên màn ảnh.

Nữ diễn viên bộc bạch: "Khi xem phim, tôi không nghĩ đó là chồng mình. Những gì tôi thấy là đoạn phim rất ngôn tình, dễ thương, xem rất thích".