Diện mạo khác lạ của Cát Phượng gây bất ngờ, dân tình liền 'dấy lên' nghi vấn can thiệp thẩm mỹ

Hậu trường 19/12/2022 16:06

Mới đây, Cát Phượng nữ diễn viên xuất hiện với gương mặt khác lạ, dân tình liền "dấy lên" nghi vấn về phẫu thuật thẩm mỹ.

Mới đây, khi tham gia sự kiện khai trương của nghệ sĩ Minh Nhí, Cát Phượng chọn trang phục áo dài hồng trẻ trung và vui vẻ tạo dáng chụp hình cùng với người hâm mộ. Dù đã độ tuổi U60, nữ diễn viên vẫn giữ được đường nét xinh đẹp, làn da căng bóng không tì vết. Tuy nhiên, việc xuất hiện với gương mặt khác lạ, cư dân mạng không khỏi bàn tán xôn xao, nghi vấn về phẫu thuật thẩm mỹ một lần nữa được dấy lên.

Mặc dù người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi về vẻ đẹp không tuổi của Cát Phượng, nhưng không ít người nhanh chóng soi ra khuôn mặt của cô "cứng đơ" bất thường, cho rằng nữ diễn viên đã dùng filler để đôi môi dày và da căng hơn.

Diện mạo khác lạ của Cát Phượng gây bất ngờ, dân tình liền 'dấy lên' nghi vấn can thiệp thẩm mỹ - Ảnh 1
Cộng đồng mạng nhanh chóng soi ra khuôn mặt khác lạ của nữ nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Đây là một phương pháp được khá nhiều chị em phụ nữ sử dụng hiện nay. Giai đoạn đầu, bộ phận được tiêm sẽ cứng đơ, đôi khi còn sưng phồng nhưng qua thời gian sẽ về lại trạng thái bình thường. Đồng thời, Cát Phượng cũng không ít lần vướng vào nghi án can thiệp thẩm mỹ, song nữ diễn viên đều lên tiếng phủ nhận. Người đẹp cho biết chỉ thay đổi bộ răng sứ cho đẹp hơn.

Bên cạnh đó, cô cũng dành thời gian để cập nhật và thay đổi gu thời trang phù hợp với xu hướng thị trường. Vì vậy mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Cát Phượng đều khiến fan trầm trồ với các bộ trang phục thời thượng.

 

Diện mạo khác lạ của Cát Phượng gây bất ngờ, dân tình liền 'dấy lên' nghi vấn can thiệp thẩm mỹ - Ảnh 2
Con trai trở thành động lực sống của Cát Phượng - Ảnh: FBNV

 

Kể từ khi chính thức công khai "đường ai nấy đi" với Kiều Minh Tuấn, cuộc sống của Cát Phượng đã có nhiều sự thay đổi tích cực. Cô ngày càng tràn đầy sức sống, luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực đối mặt với những khó khăn. Cô cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường lên mạng xã hội.  Đặc biệt, Cát Phượng cũng cho biết bản thân đã sẵn sàng đón nhận tình yêu mới. 

Nữ diễn viên bắt đầu quay lại với các hoạt động nghệ thuật, dành thời gian bù đắp tình cảm cho con trai và đi du lịch ở nhiều nơi. Con trai Bom cũng ra dáng chững chạc, luôn bên cạnh chăm sóc, an ủi mẹ.

 

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