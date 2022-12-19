'Bóc trần' nhan sắc chưa qua chỉnh sửa của hai cô con gái Quyền Linh khi đi sự kiện cùng ba mẹ

Mới đây, vợ chồng Quyền Linh đã đưa Lọ Lem và Hạt Dẻ cùng tham dự một sự kiện, đồng thời, 2 cô con gái đều "chiếm trọn spotlight" vì sắc vóc.

Quyền Linh luôn được mọi người ngưỡng mộ vì có một gia đình hạnh phúc bên bà xã và 2 cô con gái đáng yêu. Mới đây, vợ chồng Quyền Linh đã đưa Lọ Lem - Hạt Dẻ cùng tham dự một sự kiện. Trong đó, hai cô con gái xinh như hoa hậu Lọ Lem và Hạt Dẻ trở thành tâm điểm chú ý bởi chiều cao và nhan sắc xinh đẹp. Nhiều người cho rằng nhan sắc và thần thái của hai con gái Quyền Linh khiến nhiều người có mặt không ngừng xuýt xoa. Dù ở góc quay nào, Lọ Lem và Hạt Dẻ cũng khoe được nhan sắc nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn. Cả hai còn gây chú ý khi được mẹ cho diện trang phục và phụ kiện chỉn chu, phù hợp với lứa tuổi.

Gia đình nghệ sĩ Quyền Linh góp mặt tại một sự kiện ở TP.HCM tối 18/12 - Ảnh: Chụp màn hình Dù là hình ảnh chụp qua camera thường nhưng vẻ ngoài của Lọ Lem và Hạt Dẻ vẫn nổi bật. Khán giả nhận xét rằng 2 con gái Quyền Linh có gương mặt hài hòa, cân đối. Nếu như Lọ lem có nhan sắc ngọt ngào, đằm thắm như công chúa thì Hạt Dẻ lại sở hữu vẻ ngoài cá tính, kiêu kì như nàng tiểu thư. Do đó, được thừa hưởng nét đẹp từ bố Quyền Linh và mẹ Dạ Thảo, nhan sắc của hai cô con gái mỗi lần xuất hiện ở các sự kiện luôn khiến cộng đồng mạng trầm trồ.

Nhan sắc và thần thái của hai con gái Quyền Linh khiến nhiều người có mặt không ngừng xuýt xoa - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, 2 con gái Quyền Linh còn sở hữu chiều cao vượt trội, vóc dáng thon thả của 2 bé nổi bật giữa sự kiện. Cách ăn uống nhẹ nhàng, từ tốn giữa nơi đông người của Lọ Lem - Hạt Dẻ cũng được nhiều khán giả khen ngợi. Mọi người đều trầm trồ trước thần thái và nhan sắc của 2 ái nữ là "MC quốc dân". Lọ Lem nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả bởi gương mặt thanh tú, trong sáng - Ảnh: Báo Thanh Niên Hạt Dẻ rạng rỡ với má lúm đồng tiền duyên dáng - Ảnh: Báo Thanh Niên Vợ chồng MC Quyền Linh rất tự hào khi có hai cô con gái xinh đẹp, học giỏi và còn ngoan ngoãn. Mỗi khi nhắc về các con, nam MC đều chia sẻ đầy hạnh phúc. Dù vậy, Quyền Linh tiết lộ vợ chồng anh ít khi nuông chiều con. Con gái đầu lòng của Quyền Linh là bé Lọ Lem nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả bởi gương mặt thanh tú, trong sáng cùng chiều cao trên 1,7m. Dân mạng thường ví Lọ Lem như bản sao của mỹ nhân Trương Bá Chi. Nhiều người kỳ vọng trong tương lai, cô bé sẽ tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Trong khi đó, ái nữ thứ hai của MC Bạn muốn hẹn hò là bé Hạt Dẻ cũng vô cùng xinh đẹp. Không hề kém cạnh chị gái, bé gây ấn tượng bởi nụ cười rạng rỡ với má lúm đồng tiền duyên dáng.

Khác hẳn ngày thường, Quyền Linh luôn thể hiện điều đặc biệt này khi ở bên vợ Gần đây, khán giả không khỏi bất ngờ khi Quyền Linh đăng tải loạt ảnh sánh bước bên bà xã trong tiết trời se lạnh của Hà Nội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/boc-tran-nhan-sac-chua-qua-chinh-sua-cua-hai-co-con-gai-quyen-linh-khi-di-su-kien-cung-ba-me-536712.html