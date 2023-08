Thanh Thảo lần đầu 'khui bí mật' về mối tình không thành với Đan Trường: 'Chúng tôi từng tính chuyện sâu xa, lâu dài hơn'

Đáp lại, Thanh Thảo thừa nhận cô và Đan Trường từng có mối quan hệ rất khắng khít, từng nghĩ đến chuyện "lâu dài". Tuy nhiên, do đặc thù công việc nên cả hai tạm gác lại những vấn đề bên lề. Đến giờ, cả hai đã trở thành tri kỷ.



Ca sĩ Thanh Thảo: Tôi và Đan Trường cất giấu tình yêu riêng tư của mình và cho tới tận bây giờ hai đứa vẫn yêu thương, trân quý, chia sẻ với nhau trong cuộc sống

Khi nghe Thanh Thảo chia sẻ về chuyện tình duyên, ca sĩ Quang Hà tiếp lời: "Tôi nghe tin đồn về chuyện tình của chị Thanh Thảo và anh Quang Dũng. Chuyện này tôi biết một chút và khẳng định rằng hai người lúc đó yêu nhau thật chứ không phải cảm nắng nhẹ như với Đan Trường".

Bị đồng nghiệp tiết lộ chuyện cũ, Thanh Thảo cũng vui vẻ trả lời: "Khi chương trình mời hai ca sĩ, đúng là khui được rất nhiều chuyện. ông nhận Quang Hà nhớ kỹ hơn cả tôi vì nhiều khi tôi chỉ coi đó là những ký ức ngọt ngào mà thôi, không còn để trong đầu nữa. Đến bây giờ, Quang Dũng vẫn là một tri kỷ, một người thân với tôi".

Cũng tại chương trình, Kim Tử Long thắc mắc rằng vì đam mê ca hát mà Thanh Thảo đã bỏ qua hai mối tình nhưng lý do tại sao nữ ca sĩ quyết định gác lại sự nghiệp để theo chồng qua Mỹ. Trả lời câu hỏi của đàn anh, Thanh Thảo cho biết, quyết định định cư ở nước ngoài là vì cô nghĩ đến tương lai cho con. Mặc dù cô biết, ở Việt Nam bản thân sẽ sướng hơn rất nhiều, điều kiện, sự phát triển của mình sẽ mạnh mẽ hơn.

"Sang bên kia lúc đang có tên tuổi sẵn nên có nhiều show chạy mỗi tuần, nhưng có nhiều người không có may mắn đó thì phải làm lại từ đầu. Vì có show diễn nên em nghĩ khán giả ở đâu cũng là khán giả, hát ở đâu mình cũng hết mình, sống ở đâu miễn thích nghi được môi trường thì mình sẽ sống nổi.

Lúc đó, em không nghĩ mình có em bé vì đã ở tuổi không nên có con, đây là duyên trời cho. Em thấy mình may mắn khi gặp và chọn đúng người đàn ông khiến mình an tâm, bình an và hạnh phúc như bây giờ. Từ ngày bắt đầu yêu đến giờ là 7 năm và Quang Hà là một người bạn có lẽ hiểu Thanh Thảo nhiều nhất, gắn bó và có nhiều ký ức ngọt ngào với Thảo" - nữ ca sĩ kể lại.

Hiện tại Thanh Thảo đang có một tổ ấm viên mãn bên chồng doanh nhân Tom Han và con gái, cùng con trai nuôi Jacky Minh Trí. Cô cho biết mình hài lòng với những gì mình sở hữu ở thời điểm hiện tại. Tháng 4/2023, cô trở về định cư tại Việt Nam, trở lại con đường âm nhạc sau một thời gian dài sinh sống tại Mỹ.