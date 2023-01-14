Đàm Vĩnh Hưng mong khán giả lượng thứ vì tính cách đặc biệt này của quý tử, công khai một đặc điểm của mẹ bé

Sau khi bé Polo Huỳnh lộ diện, Đàm Vĩnh Hưng cũng thoải mái hơn trong việc chia sẻ hình ảnh quý tử lên trang cá nhân. Nam ca sĩ cho hay, bản thân sẽ liên tục đăng ảnh về con trai qua các giai đoạn trưởng thành để thỏa lòng hâm mộ của mọi người dành cho hai cha con anh.

"Cha mẹ sinh con trời sinh tính là có thật ạ! Cuộc đời cũng lạ, mẹ thì mê chụp hình, ba thì cũng sẵn sàng chụp vì công việc, vì mọi người thích và quý mình. Còn con thì không phải tuýp người thích chụp hình. Ba quay mà con còn giận mà! Mọi người còn nhớ clip : Em Quân giận Ba Hưng không? Nên nhiều lúc em ấy có hơi quạo mong mọi người lượng thứ nha nha nha! Câu nói mà Ngoại tui hay nói lúc còn sống: Mũi vạy, lái chịu đòn thật là chuẩn".

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng có bài viết giãi bày tâm sự về việc con trai nam ca sĩ lại không thích việc bị mọi người quay phim hay chụp ảnh, anh chia sẻ:

Bé Polo từ khi 3 tuổi không thích việc bị chụp ảnh. Cậu bé luôn nhăn mặt mỗi khi thấy máy quay, điện thoại chụp ảnh mình.

Ngoài việc mong mọi người thông cảm việc bé Polo không thích bị chụp ảnh, Đàm Vĩnh Hưng cũng không ngại xác nhận bản thân và mẹ Polo đang cùng nhau chăm sóc bé. Hiện, danh tính của mẹ con trai anh chưa được tiết lộ nhưng có thể nói cô là người chăm sóc bé Polo khi nam ca sĩ đi vắng. Thông tin này nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả bởi từ khi chính thức công bố việc có con, anh chưa từng lên tiếng về mẹ của bé là người như thế nào.

"Ông hoàng nhạc Việt" cũng thừa nhận bản thân là một người "nghiện con" và rất thích khi con bám mình. Từ ngày có Polo Huỳnh, Đàm Vĩnh Hưng thay đổi rất nhiều, thậm chí còn thường xuyên về nhà và không đi đâu xa quá 3 ngày.

Đàm Vĩnh Hưng quấn quít con trai từ khi bé chào đời. Danh tính về mẹ của cậu bé vẫn đang là ẩn số.

Hiện, con trai nam ca sĩ học tại trường mẫu giáo có học phí gần 300 triệu đồng/năm.

Thường xuyên bận rộn với công việc, song giọng ca Xin lỗi tình yêu vẫn tranh thủ dành thời gian cho quý tử. Anh rất thích được ở cạnh chơi đùa cùng con, chăm bẵm từng miếng ăn giấc ngủ cho con. Ở thời điểm hiện tại, nam ca sĩ đã trở thành một ông bố chuẩn mực.