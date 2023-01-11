Choáng ngợp trước mức học phí đắt đỏ của con trai Đàm Vĩnh Hưng tại trường mẫu giáo

Mới đây, Mr Đàm đã tích cực đăng tải những hình ảnh Polo hoạt động ở lớp vô cùng chăm chỉ, say mê trước những trò chơi và kiến thức mà thầy cô giảng dạy tại trường. Được biết, trường mẫu giáo mà anh chọn cho quý tử có chí phí trăm triệu cực đắt đỏ. Đây là một trường quốc tế nổi tiếng trên địa bàn TP.HCM.

Tháng 10/2022, Đàm Vĩnh Hưng khiến khán giả ngỡ ngàng khi công khai mình có một cậu con trai ruột đã 3 tuổi. Polo là tên gọi ở nhà của cậu quý tử của nam ca sĩ nổi tiếng. Ông bố 51 tuổi lần đầu tiên nuôi con nên vô cùng cẩn trọng trong việc lựa chọn trường mẫu giáo đầu đời của quý tử. Theo Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, cậu nhóc Polo đã đến mẫu giáo khi chưa đến 20 tháng tuổi.

Học phí của môi trường lên đến 260 triệu/năm – một con số không hề nhỏ so với mặt bằng chung.

Khuôn viên ngôi trường của bé Polo học được phủ đầy cây xanh, không gian rộng rãi. Bên cạnh đó, các trang thiết bị học tập hiện đại và giáo viên có cả người nước ngoài với nhiềi phương pháp giảng dạy thú vị. Đặc biệt, các lớp học cũng chú trọng dạy tiến Anh cho các bé tiếp thu ngôn ngữ mới.

Trường bé Polo theo học có khuôn viên rộng rãi và đầy đủ trang thiết bị hiện đại.

Nhóc tì được học nhiều kĩ năng và cả tiếng Anh với giáo viên nước ngoài. Ảnh: FBNV

Trong những chia sẻ trước đó, Đàm Vĩnh Hưng cũng thừa nhận anh chi hàng trăm triệu đồng mỗi tháng cho tất thảy 3-4 người con ruột và con nuôi đi học. Ngoài ra khi các bé ở nhà, anh cũng thuê thêm gia sư dạy tiếng Anh để các bé có vốn từ giao tiếp trong tương lai.

“Tôi thuê một gia sư tiếng Anh, ngay cả người giúp việc cũng phải nói ngoại ngữ tốt để con tôi giao tiếp mỗi ngày, không bị vụng về khi phản ứng nói chuyện. Tôi cũng thường xuyên liên lạc, trao đổi với nhà trường để nắm tình hình học hành của các con”, anh nói.

Có thể nói Đàm Vĩnh Hưng rất "cuồng" con, anh dồn hết tình thương của một người cha đúng nghĩa dành cho thiên thần nhỏ của mình. Mỗi lần đi diễn xa, Đàm Vĩnh Hưng nhớ con trai khôn nguôi. Có lúc vì quá nhớ con khi lưu diễn ở Mỹ, "ông hoàng nhạc Việt" quyết định đổi vé máy bay về sớm.

Nam ca sĩ cho biết trước khi công khai danh tính con trai, anh khổ sở vì đi đâu cũng phải che chắn, giấu giếm. Những khi mang Polo đi biểu diễn hay đi chơi cùng, nhiều người nhận xét cậu nhóc có nhiều nét giống Đàm Vĩnh Hưng nhưng anh cũng không dám nhận đó là con mình. Polo từ nhỏ đã là cậu bé hiếu động, tình cảm nhưng cũng rất hiểu chuyện, khiến Đàm Vĩnh Hưng tan chảy vì những biểu cảm dễ thương.

Đàm Vĩnh Hưng nói anh thành thạo mọi việc bỉm sữa, chăm lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ từ khi cậu bé chào đời. Nam ca sĩ từ chối tiết lộ danh tính mẹ của đứa trẻ.

Ngoài Polo Huỳnh, Đàm Vĩnh Hưng còn có 2 người con nữa là bé Huỳnh Như và cu Tin. Nam ca sĩ cho biết các con là động lực và niềm hạnh phúc trong cuộc sống của anh. Giọng ca Nửa vầng trăng từng từ bỏ nhiều thói quen xa xỉ vì con.

Anh chia sẻ trong nhật ký: “Ba là một người rất thích shopping. Vậy mà từ khi con chào đời, ba đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ nghĩ đến con thôi. Mua một món gì cho mình cũng cảm thấy có lỗi. Ba muốn để dành tất cả cho con, cho chị hai Như và anh ba Tin”.