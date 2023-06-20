Xe ô tô tải di chuyển trên đường HCM theo hướng cầu Ngọc Tháp (thị xã Phú Thọ) - cầu Trung Hà (huyện Ba Vì, Hà Nội) đã va chạm với xe ôtô con di chuyển theo hướng ngã tư Cổ Tiết (xã Vạn Xuân) - huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10h sáng 20/6 tại ngã tư giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 32 đoạn qua khu 19, xã Vạn Xuân huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Thời điểm trên, xe ô tô tải mang BKS 18H - 00444, di chuyển trên đường HCM theo hướng cầu Ngọc Tháp (thị xã Phú Thọ) - cầu Trung Hà (huyện Ba Vì, Hà Nội) đã va chạm với xe ôtô con mang BKS 99A - 236.84, di chuyển theo hướng ngã tư Cổ Tiết (xã Vạn Xuân) - huyện Thanh Sơn (Phú Thọ).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông sáng 20/6 trên tuyến đường Hồ Chí Minh - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu (cả 4 nạn nhân đều trên xe ô tô con).

Danh tính các nạn nhân và nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Cũng trong chiều hôm qua (19/6) cũng xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 19/6, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến hai thanh niên tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 19/6 tại Đắk Lắk - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, vào khoảng 12h52 phút cùng ngày, trước số nhà 445 đường Võ Văn Kiệt (phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, hai thanh niên đi trên một xe máy mang biển số 92N1-494.88 lưu thông cùng hướng Đắk Nông - Đắk Lắk với xe tải biển số 81H-002.00 (chưa rõ danh tính người điều khiển).

Khi hai thanh niên đi xe máy đến trước số nhà 445 đường Võ Văn Kiệt (phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột), bất ngờ phanh gấp khiến cả 2 ngã xuống đường. Do sự việc quá bất ngờ, lúc này, chiếc xe tải 81H-002.00 chạy tới, cán qua người hai thanh niên, khiến cả hai tử vong tại chỗ.

Ô tô 4 chỗ mất lái bất ngờ đâm sầm vào nhà dân Tránh người đi ngược chiều, xe ô tô đánh lái lên lề đường và vô tình đâm sầm vào nhà dân gần đó.

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