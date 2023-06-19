Tránh người đi ngược chiều, xe ô tô đánh lái lên lề đường và vô tình đâm sầm vào nhà dân gần đó.

Theo thông tin từ báo Gia Lai, vào lúc 18h30 ngày 19/6/2023, đã có một tai nạn hy hữu xảy ra tại địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cụ thể tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư Trần Cao Vân – Hùng Vương (TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Theo người dân chứng kiến vụ việc, thời điểm trên, nam thanh niên (chưa rõ họ tên) chạy ô tô bốn chỗ trên đường Trần Cao Vân (hướng từ phường Trường Xuân đi xuống) rẽ phải sang đường Hùng Vương.

Sau khi qua khỏi ngã tư vài mét, ô tô bốn chỗ gặp một phụ nữ chạy xe máy ngược chiều trên đường Hùng Vương. Bất ngờ, tài xế đánh lái sang phải để tránh người phụ nữ này, khiến xe lao lên lề đường, tông thẳng vào nhà dân.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, xe ô tô đâm thẳng vào nhà dân khiến ngôi nhà đó bị hỏng cửa chính, kèm theo đó sau khi gây tai nạn ô tô bị hỏng nặng phải gọi xe cẩu tới để đem đi sửa chữa.

Nhận tin báo, Công an TP Tam Kỳ phối hợp với các lực lượng đến hiện trường thu thập thông tin, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo một CSGT làm việc tại hiện trường, ban đầu xác định tài xế ô tô không vi phạm nồng độ cồn. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Chơi đùa bên bờ sông, cháu bé 4 tuổi đuối nước tử vong không ai hay Vào sáng ngày 19/6/2023 cơ quan chức trách thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận vụ việc một cháu bé chơi đùa trên bờ sông Trường không may trượt chân đuối nước tử vong.

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