Ô tô chở 4 người bất ngờ lao vun vút xuống kênh dẫn nước, 3 người thương vong và 1 người mất tích

Đời sống 18/06/2023 21:14

Một ô tô mất lái lao xuống kênh dẫn nước hồ Núi Cốc, trong xe có 4 người.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 18/6/2023 cơ quan chức trách tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận một vụ xe ô tô mất lái lao xuống kênh dẫn nước tại xã Tân Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Tai nạn khiến 3 ngươi thương vong và 1 nạn nhân mất tích.

Theo Ban ATGT, khoảng 23h40 ngày 17/6/2023, ô tô biển kiểm soát 29Y-7963 do ông Nguyễn Duy Khánh (49 tuổi) điều khiển, di chuyển tại đường bê tông dân sinh (đoạn thuộc xã Tân Quang).

 Trên xe khi đó có chị Lê Thị Thúy Thương (36 tuổi), cháu Nguyễn Lê Toàn Thắng (4 tuổi) và ông Lê Đình Thục (47 tuổi).

Ô tô chở 4 người bất ngờ lao vun vút xuống kênh dẫn nước, 3 người thương vong và 1 người mất tích - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân Trí

Dẫn theo thông tin từ trang Người Đưa Tin, Khi đi đến kênh dẫn nước Hồ Núi Cốc thuộc xã Tân Quang, TP Sông Công (Thái Nguyên) xe ô tô chuyển hướng rẽ trái, mất lái đâm xuống kênh dẫn nước Hồ Núi Cốc.

Vụ tai nạn khiến chị Thương tử vong, anh Khánh mất tích chưa tìm thấy. Còn anh Thục và cháu Thắng bị thương được đưa đi Bệnh viện Gang Thép cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc ô tô bị hư hỏng.

Ô tô chở 4 người bất ngờ lao vun vút xuống kênh dẫn nước, 3 người thương vong và 1 người mất tích - Ảnh 2
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh: Trang Người Đưa Tin

Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân và tìm kiếm người mất tích.

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