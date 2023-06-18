Trong thư, cô Thu cho biết, từ ngày 12 - 16/6/2023 cô có hỗ trợ khóa tu mùa hè ở chùa Cự Đà. Vào 11h ngày 15/6, tại gia đình Tâm Thiện, em C.H.P (11 tuổi; ở xã Tân Triều, H.Thanh Trì, Hà Nội) đã trình bày em bị đau tay. Khi hỏi bộ phận phụ trách, cô Thu nhận được thông tin cho biết P. bị đau tay do bị ngã. Sau đó, cô Thu cử người đưa em P. đi bệnh viện chụp X-quang.

Theo thông tin từ Thanh niên Online, vào sáng ngày 18/6/2023 về vụ việc trẻ bị đánh tại khóa tu ở chùa Cự Đà cô Diệu Tịnh Thu đã có tâm thư xin sám hối và xin lỗi các bên liên quan.

Cũng theo ông Sáng, ngày 17/6, đại diện ban tổ chức khoá tu chùa Cự Đà đã gặp chị G.N.N (mẹ em P.) và trưởng thôn Cự Đà (xã Cự Khê). Các bên đã thống nhất nội dung về việc xin lỗi gia đình em P, đồng thời sẽ minh bạch thu chi, đem cúng vào chùa kinh phí nếu còn dư của khóa tu thứ 2. Riêng kinh phí khóa tu thứ 3 sẽ trả lại cho các phụ huynh đã đăng ký.

Khi thấy kết quả khám, kiểm tra bình thường, cô Thu đã chủ quan, sơ suất không thông báo cho gia đình biết vụ việc. Đến ngày 16/6, khi trả hết các cháu tham gia khóa tu, cô Thu được gia đình gọi điện thông báo rằng em P. bị đau tay là do bạn lớp khác đánh. Sau khi điều tra, cô Thu xác định em P. có va chạm với bạn ở lớp Tuổi Trẻ và 2 bên đánh nhau. Khi vụ việc xảy ra, người bên "chúng trưởng, chúng phó" đã giấu không thông tin cho cô Thu biết vì sợ bị đuổi, không cho tiếp tục tham gia khóa tu.

Tâm thư xin lỗi - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo ông Đặng Anh Phương, Chủ tịch UBND xã Cự Khê, dù cô Thu đã viết thư xin lỗi, đồng thời thừa nhận có xảy ra đánh nhau nhưng cơ quan công an sẽ tiếp tục làm rõ những tình tiết liên quan đến cuộc "trải nghiệm kinh hoàng" ở chùa Cự Đà mà chị G.N.N đã phản ánh trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Báo Dân Việt, trước đó, trên mạng xã hội đăng tải bài viết của tài khoản Facebook tên G.N.N. có nội dung cảnh báo các bậc phụ huynh phải cân nhắc nếu có ý định đăng ký cho con theo khóa tu ở chùa Cự Đà, xã Cự Đà, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Chị N cho rằng con trai chị đã có "trải nghiệm kinh hoàng" tại khóa tu mùa hè ở chùa Cự Đà.

Nội dung bài viết thể hiện, trước đó, chị G.N.N. có đăng ký khóa tu 5 ngày tại chùa Cự Đà cho con. Khóa tu này có gần 600 tu sinh, gồm cả nam và nữ ở độ tuổi từ 9 - 16. Những ngày vào chùa, ban tổ chức có dặn con chị G.N.N chỉ nên mang theo 6 - 8 bộ quần áo để thay rồi mang về nhà giặt, đồng thời không được liên lạc hay gọi điện thoại để tránh việc các con sẽ nhớ nhà.

Theo lời kể, đến ngày thứ 5 tới đón con về, chị N. tỏ ra vô cùng bất ngờ bởi nhìn quần áo trên người con bẩn thỉu, hôi hám, chân tay bị muỗi đốt chi chít. Khi chị N. hỏi con thì được biết do ở chùa đông người, lúc tắm sau là hết nước nên con chị không tắm được. Lúc ngủ thì ngủ dưới nền đất có trải chiếu. Mấy hôm trước, trời mưa gió, ẩm thấp và có nhiều muỗi nên không ngủ được.

Điều khiến người mẹ bất ngờ là khi phát hiện tay trái của con bị sưng to chỗ khủyu tay và tay cứ còng còng nên truy hỏi. Lúc này, con chị cho biết ở chùa đã xảy ra xô xát và bị bạn dùng ghế gỗ ngồi đập mạnh vào đầu và tay. Tuy nhiên, những người phụ trách dặn con chị N. không được nói là bị đánh mà phải nói là bị ngã, nếu không nghe lời thì bị phạt quỳ 2 tiếng đồng hồ.

Tay của cháu bị thương - Ảnh: Báo Dân Việt

Đồng thời, ban tổ chức đã đưa con chị N. đi khám và bó cánh tay ở bệnh viện trên địa bàn quận Hà Đông nhưng không thông tin về vụ việc này cho chị. Chị N cho rằng, đã gọi điện cho trưởng ban tổ chức khóa tu ở chùa Cự Đà thì người này trả lời "quanh co", rồi nhắn tin xin lỗi và muốn tới thăm con chị.

Chị N. tức tốc đưa con vào bệnh viện kiểm tra lại. Cũng trong bài viết trên mạng xã hội, chị N. cho rằng ban tổ chức chùa Cự Đà đã làm ăn tắc trách, thiếu trách nhiệm với các tu sinh khi cho gần 600 con người tu tập trong không gian nhỏ, điều kiện tắm rửa, sinh hoạt thì thiếu thốn. Trong khi đó, để xảy ra đánh nhau đến mức phải đi bệnh viện mà vẫn muốn giấu. Sau khi được đăng tải, bài viết của chị N. đã lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng xã hội cùng nhiều ý kiến trái chiều.