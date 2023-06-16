Cụ thể, vụ việc xảy ra vào 21/6/2022, bị cáo Tình có nói em dâu của mình là chị Lê Thị Thanh Ng. dọn cơm ra để y ăn. Nhưng chị Ng. lúc ấy đang bận trông con nhỏ nên nói Tình hãy tự xới cơm.

Theo thông tin từ Báo Người đưa tin, vào 16/6/2023 đã diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Hữu Tình, 34 tuổi (ngụ tại Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) vì tội Giết người. Trong phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Không dừng lại ở đó, Tình tiếp tục đuổi theo chị Ng. chém thêm 3 phát vào đầu em dâu. Chỉ khi được hàng xóm can ngăn Tình mới dừng tay. Cơ quan chức năng xác định mức độ thương tích của bị hại là 26%.

Tuy nhiên bị cáo không đồng ý, Tình tiếp tục yêu cầu em dâu dọn cơm cho mình ăn. Chị Ng. dỗ mãi con không nín nên khó chịu và nói với Tình là muốn được dọn cơm thì đi lấy vợ đi. Bị cáo nổi xung dọa đánh và tiếp tục mắng chửi em dâu. Vì con khóc mãi không nín, chị Ng. bế con ra sân thì Tình liền lấy dao chém liên tiếp vào đầu và tay em dâu. Chị Ng. sợ Tình chém trúng con mình nên bế con chạy sang hàng xóm kêu cứu.

Chân dung bị cáo Đinh Hữu Tình - Ảnh: Người đưa tin

Theo thông tin từ Báo Công lý, nạn nhân cho biết giữa chị và bị cáo có mối quan hệ anh chồng - em dâu, hơn nữa người anh chồng bị bệnh động kinh đã lâu, sức khỏe yếu. Chị mong anh chồng sớm có cơ hội sửa sai, bởi mâu thuẫn giữa hai người cũng chỉ vì chuyện dọn cơm.

Sau vụ việc, vợ chồng chị cũng xin phép bố mẹ chồng dọn ra ở riêng. Dù bị anh chồng chém nhiều nhát nhưng chị nhiều lần xin tòa phúc thẩm xem xét giảm án cho bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bố của bị cáo cũng là người giám hộ của Tình giữ nguyên nội dung kháng cáo. Ông cho biết con mình bị bệnh động kinh đã lâu nên gia đình muốn đưa đi chữa bệnh.

Phát biểu tại phiên tòa, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Chị cũng nhận một phần trách nhiệm vì đã có lời nói không khéo khiến anh chồng có hành động thiếu kiểm soát. Bên cạnh đó, bị hại cũng xác nhận người giám hộ của bị cáo đã bồi thường tiền thuốc men, tiền viện cho chị.

Quá trình đợi Tòa vào nghị án, bên hành lang phòng xử án, bố của bị cáo buồn rầu cho biết Tình phát bệnh động kinh khi đang học cấp 3. Thời điểm đó do bị nhẹ nên Tình vẫn tiếp tục đến trường. Nhưng khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp cấp 3, Tình phát bệnh nên không vào phòng thi.

Những năm sau đó, bệnh của Tình ngày càng nặng hơn. Gia đình đã đưa xuống bệnh viện điều trị, uống thuốc nhưng không khỏi.

Bị cáo có biểu hiện ngơ trước tòa - Ảnh: Báo Công lý

Từ ngày con bị tạm giam, người cha nhiều lần xuống thăm gặp, gửi tiền để Tình mua thuốc uống. Bởi, quá trình tạm giam, Tình nhiều lần phát bệnh, ngất đi. Người cha tâm tư, cũng vì bệnh tình nên chỉ sau khoảng 3-4 tháng chung sống, vợ của Tình quyết định ly hôn. Sau đó, bị cáo có mấy lần đi hỏi vợ nhưng đều bị các cô gái từ chối.

Người giám hộ của tình xót xa bày tỏ nguyện vọng mong được giảm nhẹ án cho bị cáo vì y ngơ ngơ và còn mắc bệnh cần được đến viện điều trị.

Xét thấy tại phiên tòa này bị cáo có thêm một số tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của người giám hộ của bị cáo, giảm án từ 8 năm xuống 7 năm tù cho Đinh Hữu Tình về tội Giết người.