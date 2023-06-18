Bình Dương: Xe container bốc cháy ngùn ngụt trên đường, người dân thi nhau tháo chạy

Một chiếc container đang lưu thông thì bất ngờ bốc cháy, cơ quan chức năng đã mau chóng dập lửa nhưng phần đầu xe vẫn bị cháy rụi.

Dẫn theo thông tin từ Thanh niên Online, vào chiều ngày 18/6/2023 một chiếc container đang lưu thông trên đường DT.743 (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bất ngờ bốc cháy.

Vào khoảng 16h30 cùng ngày, chiếc xe container lưu thông trên đường ĐT.743, hướng từ tỉnh Bình Dương đi TP.HCM. Khi xe đến đoạn thuộc P.Dĩ An (TP.Dĩ An) thì bất ngờ bốc cháy trên đường phố.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Lao động

Thấy xe bị cháy, người dân đã hô hoán báo cho tài xế biết tấp xe vào lề đường. Tài xế nhảy ra khỏi xe thoát thân. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ đầu xe container và lan ra phía sau thùng xe.

Theo thông tin từ báo Lao động, nhận tin báo, Công an thành phố Dĩ An đã nhanh chóng có mặt để khống chế ngọn lửa. Sau ít phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không có thương vong về người nhưng khiến phần đầu xe bị thiêu rụi, phía sau thùng xe có hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đầu xe cháy rụi - Ảnh: Thanh niên Online

Công an thành phố Dĩ An cho biết, vụ cháy xảy ra thuộc địa bàn thành phố Thuận An. Sau khi dập tắt đám cháy, Công an thành phố Dĩ An đã bàn giao Công an thành phố Thuận An để xử lý theo thẩm quyền quy định.

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