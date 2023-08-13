Tại hiện trường, thượng tá Phan Văn Mạnh, Phó trưởng Công an huyện Chư Pưh cho biết, vụ việc có liên quan đến người nước ngoài nên đã chuyển cho Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, sáng 13/8, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, cùng ông Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Gia Lai đến hiện trường vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến bốn thành viên CLB bóng đá HAGL thương vong.

Cũng trong nguồn tin này, vụ việc có liên quan đến người nước ngoài nên các công tác khắc phục, xử lý rốt ráo, đảm bảo quy trình, quy định. Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị cơ quan điều tra sớm có kết luận vụ việc, đánh giá toàn diện các nguyên nhân gây ra TNGT.

Công an huyện đã phối hợp cùng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư Pưh, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai, Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai và những người liên quan tiến hành khám nghiệm tử thi đối với ông Dương Minh Ninh, anh Đào Trọng Trí và anh Paollo Madeira Oliveira.

Từ vụ việc trên, ông Hùng đề nghị địa phương cần tăng cường công tác kiểm soát người và phương tiện trong việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

“Đối với việc đảm bảo ATGT trên quốc lộ, đề nghị tỉnh Gia Lai rà soát, kiểm tra các điểm điểm ẩn TNGT và phối hợp với Khu đường bộ III để có các phương án thi công, xử lý rốt ráo tất cả các điểm. Vị trí nào tiềm ẩn TNGT thì cần phải xử lý ngay và dứt điểm”, ông Khuất Việt Hùng chỉ đạo.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, đoàn công tác Ủy ban ATGT quốc gia đã làm việc với chính quyền địa phương để nghe báo cáo về vụ tai nạn giao thông.

Tại buổi làm việc, Công an huyện Chư Pưh cho biết, căn cứ kết quả xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Công an huyện Chư Pưh xác định nguyên nhân ban đầu do tài xế Đinh Tiến Bình (36 tuổi, trú tại huyện Chư Pưh) đã điều khiển xe tải mang BKS: 81H-027.60 vượt không đảm bảo các điều kiện khi vượt xe theo quy định khoản 02, điều 14, Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Sở GT-VT Gia Lai báo cáo với đoàn công tác - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Trong khi đó, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cũng cho biết, căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu, xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông lỗi chính thuộc về tài xế Đinh Tiến Bình. Tài xế Bình đã điều khiển xe ô tô mang BKS: 81H-027.60 vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát, dẫn đến tông trực tiếp vào đuôi xe ô tô mang BKS: 81A-004.70 (xe chở thành viên CLB bóng đá HAGL- PV), mất kiểm soát tay lái. Sau đó, tiếp tục tông vào bên trái xe ô tô mang BKS: 81A- 004.70 bên làn đường ngược lại, gây ra tai nạn. Hành vi của tài xế Đinh Tiến Bình vi phạm khoản 2, Điều 14, Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Theo Cơ quan CSĐT, xét thấy hành vi của tài xế Đinh Tiến Bình có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nên đã tạm giữ hình sự đối với Bình, đồng thời củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đối với những cá nhân khác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang phối hợp với Viện Kiểm sát tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngoài ra, kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân Dương Minh Ninh tử vong do chấn thương sọ não; nạn nhân Đào Trọng Trí do chấn thương ngực kín; nạn nhân Paollo Madeira Oliveira bị chấn thương vỡ sọ dập não.