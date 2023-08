Tại hiện trường, thượng tá Phan Văn Mạnh, Phó trưởng Công an huyện Chư Pưh cho biết, vụ việc có liên quan đến người nước ngoài nên đã chuyển cho Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, sáng 13/8, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, cùng ông Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Gia Lai đến hiện trường vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến bốn thành viên CLB bóng đá HAGL thương vong.

Công an huyện đã phối hợp cùng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chư Pưh, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Gia Lai, Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai và những người liên quan tiến hành khám nghiệm tử thi đối với ông Dương Minh Ninh, anh Đào Trọng Trí và anh Paollo Madeira Oliveira.

Hiện trường vụ TNGT, chiếc ô tô con của CLB bóng đá HAGL bị hư hỏng nặng - Ảnh: Báo Giao Thông

Cũng trong nguồn tin này, vụ việc có liên quan đến người nước ngoài nên các công tác khắc phục, xử lý rốt ráo, đảm bảo quy trình, quy định. Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị cơ quan điều tra sớm có kết luận vụ việc, đánh giá toàn diện các nguyên nhân gây ra TNGT.