Sau khi nhận được hung tin, mẹ của tiền đạo Paollo Madeira Olivera, hiện ở Bồ Đào Nha, đang hoàn tất thủ tục sang Việt Nam để đưa thi thể con trai về nước an táng. Trước đó, vợ của tiền đạo này sớm có mặt tại hiện trường và sốc nặng khi chứng kiến sự ra đi bất ngờ của chồng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tai nạn thảm khốc lúc 14 giờ 40 ngày 12/8 tại Quốc lộ 14 qua huyện Chư Pưh (Gia Lai) khiến 4 người trên ô tô con BKS 81A-004.70 thương vong. Trợ lý HLV CLB HAGL Dương Minh Ninh (sinh năm 1975), bác sĩ của CLB HAGL Đào Trọng Trí (1992) và tiền đạo ngoại binh CLB HAGL Paollo Madeira Oliveira (1996) đã không qua khỏi sau vụ tai nạn.

Mùa trước, Paollo thi đấu cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và có được 8 bàn thắng sau 23 lần được ra sân. Hiệu suất ghi bàn khá tốt giúp tiền đạo gốc Brazil được HAGL chiêu mộ ở mùa này và có 6 pha lập công sau 17 trận thi đấu. Trước khi đến Việt Nam, Paollo từng chơi bóng ở giải Hạng 3, Hạng 2 của Bồ Đào Nha.

Paollo Madeira Oliveira là mẫu tiền đạo sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng bứt tốc cao. Rất cá tính trên sân bóng nên Paollo thường xuyên được hậu vệ đối phương "chăm sóc" kỹ nên cũng không ít lần phải nhận thẻ phạt vì không kiểm soát cảm xúc.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, trong ngày 13/8, tập đoàn HAGL sẽ đón mẹ của cầu thủ Paollo tại TP.HCM, sau đó đưa về Gia Lai.

Theo nguyện vọng, gia đình muốn đưa thi thể của Paollo về Bồ Đào Nha để an táng.

Hiện, thi thể cầu thủ này đang quàn tại Bệnh viện Y dược Hoàng Anh Gia Lai tại TP Pleiku.

Ông Nguyễn Tấn Anh, Giám đốc điều hành CLB HAGL chia sẻ với báo Người Lao Động: “Với trường hợp cầu thủ Paollo Madeira Oliveira, do là người nước ngoài nên chúng tôi phải làm thêm các thủ tục khác.

Chúng tôi đang tìm dịch vụ mai táng tốt nhất để đưa thi thể của Paollo Madeira Oliveira về TP.HCM, sau đó mới đưa về Bồ Đào Nhà bằng hòm chuyên dụng.

Hôm nay là ngày chủ nhật nên các thủ tục liên quan phải chờ đến ngày thứ hai tới mới tiến hành được.

Chúng tôi đã có liên hệ với các cơ quan hữu quan phía Việt Nam và tất cả đều rất thuận lợi.

Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Việt Nam cũng sẵn sàng, nhiệt tình hỗ trợ các thủ tục liên quan để mẹ của Paollo Madeira Oliveira sớm qua Việt Nam cũng như việc đưa thi thể anh về nước theo nguyện vọng gia đình”.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng đoàn công tác chia sẻ nỗi mất mát với CLB HAGL - Ảnh: Báo Giao Thông

Ông Nguyễn Tấn Anh cũng tiết lộ, bầu Đức đã chỉ đạo phải tập trung lo thật tốt cho hậu sự của Paollo Madeira Oliveira.

Mọi chi phí liên quan đến việc mai táng cũng như đưa thi thể cầu thủ sinh năm 1996 về nước đều do Tập đoàn HAGL và CLB HAGL chi trả.

Thi thể còn lại của trợ lý Dương Minh Ninh và bác sĩ Đào Trọng Trí hiện đã được đưa về gia đình để an táng theo phong tục.