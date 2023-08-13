Khi đến địa điểm trên va chạm với ô tô con BKS 81A - 004.70 do Nguyễn Tú Sinh (SN 1966, trú tại phường Ia Kring, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển chở theo ba người: Dương Minh Ninh (SN 1975, trú tại phường Diên Hồng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), Paollo Madeira Oliveira (SN 1996, quốc tịch Bồ Đào Nha), Đào Trọng Trí (SN 1992, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) và xe ô tô tải BKS 47C - 263.06 do Nguyễn Tấn Xôn (SN 1984, trú tại xã Pơng Drang, Krông Búk, Đắk Lắk) điều khiển.

Dẫn theo thông tin từ Báo Pháp luật và Xã hội, theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Gia Lai, khoảng 14h40 ngày 12/8/2023, tại Km 1646+500 đường Hồ Chí Minh, thuộc thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô tải BKS 81H - 027.60 do Đinh Tiến Bình (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai.

Vụ tai nạn khiến Dương Minh Ninh, Paollo Madeira Oliveira, Đào Trọng Trí (cả 3 là thành viên Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai) tử vong tại chỗ và lái xe Nguyễn Tú Sinh bị thương, 3 phương tiện bị hư hỏng.

Dẫn theo thông tin từ Báo Phụ nữ Việt Nam, trên trang cá nhân của mẹ Paollo, bài đăng mới nhất là hình ảnh bà chụp cùng Paollo khi còn nhỏ cùng lời nhắn gửi: "Fizemos tantos planos..." (Tạm dịch: Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều kế hoạch...).

Bài đăng trên trang cá nhân của người mẹ - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Dưới chia sẻ của người mẹ, những người quen biết gia đình Paollo đã bày tỏ sự tiếc nuối trước mất mát quá lớn của gia đình, không thể chấp nhận được sự thật này. Bên cạnh đó, cũng có nhiều lời cầu chúc hi vọng có thể an ủi và ôm mẹ Paollo, tiếp thêm cho cô sức mạnh để có thể vượt qua nỗi đau mất con.

Anh em bạn bè và những người quen biết chàng tiền vệ hoặc trong CLB cũ Paollo từng thi đấu cũng liên tục gửi lời chia buồn vì sự ra đi đột ngột của cầu thủ trẻ.

"Không còn điều gì có thể nói, lần cuối có thể cùng cậu chờ đợi là trận đấu của Brazil tại World Cup. Nhưng vị trí của cậu sẽ luôn được giữ trong trái tim tôi, hi vọng cậu sẽ sống tốt ở bên kia thế giới. Gửi đến gia đình và bạn bè sự chia buồn sâu sắc nhất". (Trích từ một trong những status của bạn bè Paollo).