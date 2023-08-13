Thông qua Đoàn công tác, Phó Thủ tướng cũng chuyển lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình nạn nhân tử vong và động viên, thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ việc.

Theo thông tin từ VietnamPlus, ngay sau khi nắm được thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Gia Lai làm 3 thành viên Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong tại chỗ và 1 người bị thương, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban tổ chức đoàn công tác của Ủy ban cùng các cơ quan thành viên liên quan đến hiện trường để phối hợp với Lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong gồm:Dương Minh Ninh, Paollo Madeira Oliveira, Đào Trọng Trí và 1 người bị thương (Nguyễn Tú Sinh), 3 phương tiện bị hư hỏng.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 14 giờ 40 phút, ngày 12/8, tại km1646+500 đường Hồ Chí Minh, thuộc thôn Tao Chor, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Kết quả xác minh ban đầu:

Xe tải 81H-027.60, sản xuất năm 2022, niên hạn sử dụng đến năm 2047, hạn lưu hành đến ngày 24/5/2025 ( đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 81-05D, Gia Lai).

Lái xe Đinh Tiến Bình có GPLX hạng C, không có nồng độ cồn, không có ma túy. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô tải ghi nhận tốc độ xe lúc 14 giờ 39 phút 10 giây là 55 km/h, 14 giờ 39 phút 30 giây là 1 km/h, 14 giờ 40 phút 41 giây là 0 km/h.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Xe ô tô con 81A-004.70, sản xuất năm 2011, hạn lưu hành đến ngày 9/3/2024 (Đăng kiểm Tại Trung tâm đăng kiểm 81-05D, Gia Lai). Lái xe Nguyễn Tú Sinh có GPLX hạng D, không có nồng độ cồn (đang xét nghiệm ma túy).

Xe tải 47C-263.06, sản xuất năm 2014, niên hạn sử dụng đến năm 2039, lưu hành đến ngày 30/1/2024 (Đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 47-05D, Đắk Lắk).

Lái xe Nguyễn Tấn Xôn có GPLX hạng E, không có nồng độ cồn, không có ma túy. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô tải ghi nhận tốc độ xe lúc 14 giờ 32 phút 36 giây là 64 km/h, lúc 14 giờ 32 phút 52 giây là 62 km/h, lúc 14 giờ 51 phút 44 giây là 0 km/h.