Tin mới vụ tai nạn làm 3 thành viên CLB bóng đá HAGL tử vong: Đã có kết quả xét nghiệm các lái xe

Đời sống 13/08/2023 06:12

Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, cho biết đã có kết quả xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy đối với các lái xe trong vụ tai nạn khiến ba thành viên của CLB Bóng đá HAGL tử nạn.

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã đưa tài xế Đào Tấn Bình (SN 1987, trú tại thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) điều khiển xe benz mang BKS 81h-027.60 và tài xế  Nguyễn Tấn Xôn (SN 1984, trú tại thôn Tân Lập 5, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk (Đắk Lắk) điều khiển xe tải mang BKS 47C-263.06 đi kiểm tra nồng độ cồn và ma túy.

Kết quả, cả 2 tài xế này đều không có nồng độ cồn.

Tin mới vụ tai nạn làm 3 thành viên CLB bóng đá HAGL tử vong: Đã có kết quả xét nghiệm các lái xe - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Riêng tài xế xe con của CLB Bóng đá HAGL Nguyễn Tú Sinh đang được kiểm tra ma tuý ở nơi cấp cứu. Tài xế này không vi phạm nồng độ cồn. 

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, theo Ban ATGT tỉnh Gia Lai, xe tải 81H-027.60 được sản xuất năm 2022, niên hạn sử dụng đến năm 2047. Xe này do Đinh Tiến Bình điều khiển, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình ghi nhận tốc độ xe lúc 14 giờ 39 là 55 km/h, 14 giờ 39 phút là 01 km/h.

Tin mới vụ tai nạn làm 3 thành viên CLB bóng đá HAGL tử vong: Đã có kết quả xét nghiệm các lái xe - Ảnh 2
Đã có kết quả kiểm tra, các lái xe không có nồng độ cồn - Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Xe tải 47C-263.06 do Nguyễn Tấn Xôn điều khiển sản xuất năm 2014, niên hạn sử dụng đến năm 2039. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình ghi nhận tốc độ xe lúc 14 giờ 32 phút là 64 km/h, lúc 14 giờ 32 phút là 62 km/h.

Riêng xe ô tô con 81A-004.70 do lái xe Nguyễn Tú Sinh điều khiển chở các thành viên CLB Bóng đá HAGL chưa có số liệu về tốc độ thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe đã bị biến dạng, hư hỏng nặng.

Vụ cầu thủ HAGL tử nạn: Vợ khóc nghẹn khi nhận hung tin, bi kịch đau đớn khi ngày vui bỗng chốc biến thành đại tang!

Vụ cầu thủ HAGL tử nạn: Vợ khóc nghẹn khi nhận hung tin, bi kịch đau đớn khi ngày vui bỗng chốc biến thành đại tang!

Trước khi gặp nạn, tiền đạo Paollo Oliveira đã có hẹn với gia đình sẽ trở về quê gốc ở Brazil để nghỉ ngơi vào ngày 15/8 tới. Nhưng khi chưa kịp thực hiện lời hứa, Paollo Oliveira đã tử nạn.

Xem thêm
Từ khóa:   CLB HAGL tiền đạo Paollo trợ lý Dương Minh Ninh

TIN MỚI NHẤT

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 52 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 1 giờ 54 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi