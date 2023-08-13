Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, cho biết đã có kết quả xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy đối với các lái xe trong vụ tai nạn khiến ba thành viên của CLB Bóng đá HAGL tử nạn.

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã đưa tài xế Đào Tấn Bình (SN 1987, trú tại thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) điều khiển xe benz mang BKS 81h-027.60 và tài xế Nguyễn Tấn Xôn (SN 1984, trú tại thôn Tân Lập 5, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk (Đắk Lắk) điều khiển xe tải mang BKS 47C-263.06 đi kiểm tra nồng độ cồn và ma túy.

Kết quả, cả 2 tài xế này đều không có nồng độ cồn.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Riêng tài xế xe con của CLB Bóng đá HAGL Nguyễn Tú Sinh đang được kiểm tra ma tuý ở nơi cấp cứu. Tài xế này không vi phạm nồng độ cồn.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, theo Ban ATGT tỉnh Gia Lai, xe tải 81H-027.60 được sản xuất năm 2022, niên hạn sử dụng đến năm 2047. Xe này do Đinh Tiến Bình điều khiển, dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình ghi nhận tốc độ xe lúc 14 giờ 39 là 55 km/h, 14 giờ 39 phút là 01 km/h.

Đã có kết quả kiểm tra, các lái xe không có nồng độ cồn - Ảnh: Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh

Xe tải 47C-263.06 do Nguyễn Tấn Xôn điều khiển sản xuất năm 2014, niên hạn sử dụng đến năm 2039. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình ghi nhận tốc độ xe lúc 14 giờ 32 phút là 64 km/h, lúc 14 giờ 32 phút là 62 km/h.

Riêng xe ô tô con 81A-004.70 do lái xe Nguyễn Tú Sinh điều khiển chở các thành viên CLB Bóng đá HAGL chưa có số liệu về tốc độ thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe đã bị biến dạng, hư hỏng nặng.

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