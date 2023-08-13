Khoảng 15h, ông Đặng Bảo Vương, 45 tuổi, ở thôn Tao Chor, xã Ia Hrú nghe hàng xóm hô hoán có tai nạn nên vội chạy ra quốc lộ 14 cách nhà chừng 400 m. Đến gần, ông thấy ôtô con chở các thành viên CLB HAGL bị hai xe tải tông từ bên hông, biến dạng. Kính xe vỡ nát, sỏi đá vương vãi khắp đường. 4 người mắc kẹt trong ôtô, riêng tài xế liên tục kêu cứu.

Theo thông tin từ VnExpress, đến hiện trường khi tai nạn vừa xảy ra, ông Vương thấy ôtô chở thành viên CLB HAGL bị kẹp chặt giữa 2 xe tải, phải mất một giờ mới đưa được 4 nạn nhân ra ngoài.

"Mọi người huy động hai chiếc máy cày kéo hai cửa ôtô con ra mới đưa được tài xế và ba thi thể trên xe ra ngoài", ông Vương nói với VnExpress và cho biết phải mất khoảng một giờ mới hoàn thành việc giải cứu.

Hai tài xế xe tải đều hoảng loạn, ngồi bất động trong buồng lái. Ông Vương lập tức mở cửa, cõng hai người xuống, rồi cùng mọi người dùng dây xích kéo xe tải ra một đoạn để tạo khoảng trống. Sau đó, ông lấy xà beng cạy cửa để đưa 4 nạn nhân ra nhưng không thành.

Ôtô con chở 3 thành viên CLB HAGL gặp nạn chiều 12/8 - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Dân Việt, nhà ở sát hiện trường, ông Trần Viết Viên (trú tại thôn Tao Chor, xã Ia Hrú) kể, gần 15h, ông đang nghỉ ngơi ở trong nhà thì nghe tiếng động lớn. Ông chạy ra thì nhìn thấy cảnh tượng hết sức kinh hoàng.

"Lúc này, xe ô tô con bị bẹp nát nằm kẹp chặt giữa 2 đầu xe ô tô tải. Ngay lập tức, lực lượng chức năng điều động một xe cẩu và mượn một chiếc xe công nông của người dân gần đó rồi dùng xích móc vào đuôi hai chiếc xe tải để kéo ra nhằm cứu những nạn nhân bị kẹt trong xe con. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chỉ kéo được chiếc xe tải mang biển số 47 ra. Còn xe tải mang biển số 81 khá nặng, dù kéo đứt cả xích nhưng vẫn không lôi ra được. Do vậy, các lực lượng chức năng mượn tiếp một chiếc xe công nông khác móc xích vào chiếc ô tô con và kéo ra thành công. Sau đó, người dân lao vào phá cửa để giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiện một vụ tai nạn kinh hoàng như vậy", ông Viên nói với báo Dân Việt.

Người dân chung tay nhau cạy cửa xe ô tô con để giải cứu các thành viên của CLB HAGL - Ảnh: Báo Dân Việt

Là một trong số những người tham gia cứu hộ các nạn nhân mắc kẹt trong xe ô tô con, ông Nguyễn Sỹ Hùng (trú tại thôn Phú Quang, xã Ia Hrú) kể lại với báo Dân Việt: "Việc giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong xe ô tô con rất khó khăn do xe bị bẹp nát. Sau khi lực lượng chức năng kéo được chiếc xe tải ra, chúng tôi lấy cây gỗ và xà beng để cạy cánh cửa xe ô tô con ra. Lúc này, tôi thấy tài xế Sinh còn tỉnh táo nên đã đưa lên xe đi cấp cứu. Tuy nhiên, 3 người còn lại trong xe đã tử vong. Mất hơn 30 phút, các nạn nhân mới được đưa ra hết".