Hiện cơ quan công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Tin Tức, theo điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã xác định nguyên nhân tử vong của 3 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, ông Dương Minh Ninh tử vong do bị chấn thương sọ não; anh Đào Trọng Trí tử vong do bị chấn thương ngực kín và anh Paollo Madeira Oliveir tử vong do chấn thương vỡ sọ, dập não. Riêng lái xe ô tô con là ông Nguyễn Tú Sinh (trú tại Tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku) bị: Gãy xương đòn; Chấn thương ngực kín; Sang chấn bàn tay và đang cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.