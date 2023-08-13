Tạm giữ hình sự tài xế xe tải gây tai nạn làm 3 người của CLB HAGL tử vong

Đời sống 13/08/2023 10:56

Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) thông tin, đã ra Quyết định số 118/QĐ-CSĐT-Đ3 tạm giữ hình sự đối với tài xế Đinh Tiến Bình đã điều khiển xe vượt khi không đảm bảo các điều kiện dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc làm 3 người tử vong.

Dẫn theo thông tin từ Báo Người Lao Động, sáng 13-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ ông Đinh Tiến Bình (36 tuổi, trú huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), tài xế xe tải vì có dấu hiệu của hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ông Đinh Tiến Bình là người điều khiển xe tải BKS 81H-027.60 tông vào đuôi xe con 5 chỗ của CLB HAGL khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.

Qua điều tra ban đầu xác định tài xế Đinh Tiến Bình đã điển khiển xe tải BKS 81H-027.60 không đảm bảo các điều kiện khi vượt xe theo quy định tại khoản 2, Điều 14 Luật Giao thông đường bộ 2008.

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Xe tải do tài xế Đinh Tiến Bình điều khiển đã vi phạm khi vượt xe mà không đảm bảo điều kiện đã tông vào xe 5 chỗ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Qua kiểm tra cho thấy xe tải mang BKS 81H-027.60 được sản xuất năm 2022, niên hạn sử dụng đến năm 2047, hạn kiểm định đến ngày 24-5-2025. Tài xế xe tải này là Đinh Tiến Bình, có giấy phép lái xe hạng C, không có nồng độ cồn, không có ma túy.

Hiện cơ quan công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Tin Tức, theo điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã xác định nguyên nhân tử vong của 3 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Theo đó, ông Dương Minh Ninh tử vong do bị chấn thương sọ não; anh Đào Trọng Trí tử vong do bị chấn thương ngực kín và anh Paollo Madeira Oliveir tử vong do chấn thương vỡ sọ, dập não. Riêng lái xe ô tô con là ông Nguyễn Tú Sinh (trú tại Tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku) bị: Gãy xương đòn; Chấn thương ngực kín; Sang chấn bàn tay và đang cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Tạm giữ hình sự tài xế xe tải gây tai nạn làm 3 người của CLB HAGL tử vong - Ảnh 2
Hiện trường vụ tại nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 thành viên Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong - Ảnh: Báo Tin Tức
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