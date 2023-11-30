Thanh Hóa: Khách ăn cơm trưa hết 270 ngàn đồng chuyển khoản nhầm 270 triệu đồng

Đời sống 30/11/2023 15:23

Trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin một nhà hàng ở Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đăng tin một vị khách đến ăn hết 270.000 đồng nhưng khi thanh toán đã chuyển nhầm thành 270 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Dân trí, mạng xã hội xuất hiện thông tin một nhà hàng ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đăng tin một vị khách đến ăn hết 270.000 đồng nhưng khi thanh toán đã chuyển nhầm thành 270 triệu đồng.

Nội dung đăng tải thông tin, chủ nhà hàng mong muốn vị khách đọc được thông tin trên mạng xã hội, liên hệ lại để nhà hàng trả lại số tiền thừa đã chuyển nhầm.

Thông tin này xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người dành lời khen cho hành động đẹp của chủ nhà hàng. Người đăng tải thông tin nói trên là anh Hoàng Hiệp, con trai chủ một nhà hàng ở phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Khách ăn cơm trưa hết 270 ngàn đồng chuyển khoản nhầm 270 triệu đồng - Ảnh 1
Chủ nhà hàng mong tìm lại vị khách chuyển nhầm số tiền lớn khi ăn cơm tại nhà hàng của gia đình anh - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào trưa 30/11, anh Hoàng Hiệp (ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cho biết anh là người đã đăng tải thông tin tìm một vị khách tới nhà hàng của gia đình anh ăn cơm trưa, lúc thanh toán đã chuyển khoản nhầm số tiền từ 270 ngàn đồng lên 270 triệu đồng.

Anh Hiệp cho biết, trước đó khoảng 13h37 ngày 24/11, một vị khách tới ăn cơm tại nhà hàng Lan Ngan của gia đình anh (ở số 16-22 Hàng Than, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa). Bữa ăn trưa hết 270 ngàn đồng, thế nhưng lúc thanh toán, vị khách này đã chuyển nhầm số tiền lên tới 270 triệu đồng (chuyển quá 269.730.000 đồng). Lúc nhà hàng phát hiện việc chuyển nhầm thì vị khách đã rời khỏi quán. 

Thanh Hóa: Khách ăn cơm trưa hết 270 ngàn đồng chuyển khoản nhầm 270 triệu đồng - Ảnh 2
Nhà hàng xảy ra sự việc khách chuyển nhầm tiên - Ảnh: Báo Dân trí

Theo anh Hiệp, ngoài đăng tin trên mạng xã hội, anh đã ra ngân hàng để nhờ tìm lại thông tin khách hàng. Tuy nhiên do yếu tố bảo mật thông tin nên ngân hàng không hỗ trợ tìm kiếm được.

Đã gần một tuần trôi qua chưa thấy vị khách liên lạc lại nên sáng nay 30/11, anh Hiệp đã liên hệ với cơ quan công an để nhờ giúp đỡ.

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