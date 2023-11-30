Trắng đêm tìm kiếm bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn: 'Đã trích xuất camera nhưng chưa tìm thấy cháu'

Đời sống 30/11/2023 09:56

Lãnh đạo UBND phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết chính quyền địa phương và lực lượng công an, gia đình đang tổ chức tìm kiếm bé trai 2 tuổi trú trên địa bàn phường.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chị Lê Thị Huyền (SN 1993, trú phường Quỳnh Xuân) - mẹ bé Đoàn Phúc An (2 tuổi) - cho biết trước đó vào khoảng 14h30 ngày 29/11, vợ chồng chị đi làm nên con trai ở nhà cùng bà.

 

Thấy người anh trai 7 tuổi đi ra cổng nhà, bé Phúc An theo sau. Ít phút sau không thấy bé đâu, người bà hỏi anh trai bé An mới biết cháu ra cổng, liền đi tìm kiếm. Mặc dù tìm khắp các nhà người thân, hàng xóm xung quanh nhưng không thấy An nên bà đã báo cho bố mẹ cháu.

Chiều tối cùng ngày, gia đình chị Huyền đã trình báo sự việc lên Công an phường Quỳnh Xuân để nhờ giúp đỡ tìm kiếm. Phía cơ quan công an và gia đình đã đi trích xuất các camera khu vực xung quanh nhưng không hề thấy hình ảnh cháu bé.

Trong đêm 29/11, cả trăm người cùng giúp gia đình chị Huyền tìm kiếm cháu An nhưng chưa có kết quả. Gia đình chị Huyền chỉ ở nhà làm ruộng, trong cuộc sống hàng ngày không có mâu thuẫn với ai. Hiện gia đình chị Huyền đã chia sẻ hình ảnh bé An lên các trang mạng xã hội với mong muốn sớm tìm thấy con.

Ngoài ra, đại diện Công an thị xã Hoàng Mai đã trích xuất camera một số địa điểm, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy cháu. Việc tìm kiếm đang được lực lượng chức năng tiến hành khẩn trương.

Trắng đêm tìm kiếm bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn: 'Đã trích xuất camera nhưng chưa tìm thấy cháu' - Ảnh 1
Cháu Phúc An mất tích khi chơi trước cổng nhà - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào 22h ngày 28/11, Tiểu đoàn nhận được tin báo cháu Trình I S. (SN 2020, con ông Trình A Vàng, ở bản Huổi Xuân, xã Na Sang, huyện Mường Chà) bị thất lạc sau khi tan học tại điểm trường Pu Ca. Gia đình đã cùng các cô giáo đã tìm cháu S. nhưng không thấy.

 

Nhận tin báo, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội Biên phòng Điện Biên đã phối hợp với lực lượng chức năng khác chia thành 5 mũi với hơn 100 người tham gia, tìm kiếm tại các khe nước, bìa rừng trong phạm vi bán kính gần 5 km tính từ điểm trường Pu Ca.

Trắng đêm tìm kiếm bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn: 'Đã trích xuất camera nhưng chưa tìm thấy cháu' - Ảnh 2
Bé trai được tìm thấy sau gần 20 giờ đi lạc - Ảnh: Báo Người Lao Động

 

Sau gần 20 giờ tích cực tìm kiếm, đến khoảng 10 giờ ngày 29-11, các lực lượng chức năng tìm thấy cháu Trình I S. tại vạt nương của gia đình cách nhà khoảng hơn 2 km.

Cháu S. đã được lực lượng chức bàn giao an toàn cho gia đình ngay sau đó.

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