Theo thông tin từ báo Dân trí, chị Lê Thị Huyền (SN 1993, trú phường Quỳnh Xuân) - mẹ bé Đoàn Phúc An (2 tuổi) - cho biết trước đó vào khoảng 14h30 ngày 29/11, vợ chồng chị đi làm nên con trai ở nhà cùng bà.

Thấy người anh trai 7 tuổi đi ra cổng nhà, bé Phúc An theo sau. Ít phút sau không thấy bé đâu, người bà hỏi anh trai bé An mới biết cháu ra cổng, liền đi tìm kiếm. Mặc dù tìm khắp các nhà người thân, hàng xóm xung quanh nhưng không thấy An nên bà đã báo cho bố mẹ cháu.

Chiều tối cùng ngày, gia đình chị Huyền đã trình báo sự việc lên Công an phường Quỳnh Xuân để nhờ giúp đỡ tìm kiếm. Phía cơ quan công an và gia đình đã đi trích xuất các camera khu vực xung quanh nhưng không hề thấy hình ảnh cháu bé.