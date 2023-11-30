Xuyên đêm tìm kiếm phi công dù lượn gặp nạn trong rừng già ở Lai Châu

Đời sống 30/11/2023 06:30

Sau 5 giờ tìm kiếm, lực lượng Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu vừa cứu kịp thời phi công dù lượn Ngô Văn Đội (sinh năm 1993, trú tại Khu 9, xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) gặp nạn.

Theo thông tin từ Vietnam+, vào ngày 29/11, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đưa tin, Công an huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) vừa phối hợp với cơ quan chức năng và người dân khẩn trương xuyên rừng trong đêm tìm kiếm cứu nạn hội viên Hội dù lượn Thành phố Hà Nội gặp nạn.

Cụ thể, hồi 20h10 ngày 28/11/2023, Công an huyện Tân Uyên nhận được tin báo của hội viên Hội dù lượn Thành phố Hà Nội về việc phi công dù lượn Ngô Văn Đội (sinh năm 1993, trú tại xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) thực hiện nội dung bay đường trường luyện tập.

Phi công xuất phát lúc 11h30 tại bản Sì Thâu Chải theo lịch bay từ Tam Đường - Tân Uyên - Than Uyên, đến khoảng 16h, bay qua thị trấn Tân Uyên để trở về Tam Đường thì bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật, phải hạ khẩn cấp trong rừng. Sau một hồi xử trí không hiệu quả nên cả người và dù bị rơi xuống khu vực rừng thuộc địa phận thị trấn Tân Uyên.

Bước đầu đã xác định được toạ độ nhưng do địa hình rừng già khó xác định chính xác, anh Đội lại bị thương tại vùng mặt, chảy nhiều máu. Hội dù lượn Thành phố Hà Nội liên hệ Công an huyện Tân Uyên đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp.

Xuyên đêm tìm kiếm phi công dù lượn gặp nạn trong rừng già ở Lai Châu - Ảnh 1
Thời điểm được tìm thấy, phi công dù lượn bị thương, mất máu và thân nhiệt thấp - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngay sau nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện nhanh chóng khoanh vùng xác định khu vực nghi phi công bị nạn có độ cao khoảng 1.500- 1.600 m, là vùng nương thảo quả bản Hua Pầu, cách thị trấn 7km, đường mòn trong rừng già rất khó đi.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện Tân Uyên, Công an huyện đã huy động các cán bộ, chiến sỹ có kinh nghiệm leo núi và thông thạo địa bàn, phối hợp với Trạm y tế, Uỷ ban nhân dân thị trấn, người dân bản Hua Pầu xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân.

Sau 5 giờ tìm kiếm, khoảng 1h25 ngày 29/11, tổ công tác cứu hộ đã tìm thấy anh Đội tại nương thảo quả thuộc khu vực rừng đầu nguồn Hoàng Liên (thuộc bản Hua Pầu, thị trấn Tân Uyên) trong tình trạng bị thương, mất nhiều máu và hạ thân nhiệt do thời tiết trên núi cao đêm rất giá rét.

Cán bộ Công an nhanh chóng cởi áo bông khoác ủ ấm, cán bộ Y tế sơ cứu các vết thương tại chỗ rồi khẩn trương đưa anh Đội vượt đường mòn về Trung tâm Y tế huyện để cấp cứu điều trị. Hiện nay, sức khoẻ của anh Đội đã dần phục hồi.

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